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أول تعليق من الديهي على حادث ميناء دمياط: بيان وزارة البترول صادق ومفيهوش هفوة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أول تعليق من الديهي على حادث ميناء دمياط: بيان وزارة البترول صادق ومفيهوش هفوة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
رحمة سمير

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن بيان وزارة البترول الصادر بشأن حادث ميناء دمياط اتسم بالدقة والشفافية، ولم يتضمن أي معلومات غير مؤكدة أو استباقًا لنتائج التحقيقات.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن البيان أشار إلى اندلاع حريق في إحدى سفن التغييز الموجودة بميناء دمياط، أثناء وجود سفينة أخرى تنفذ عمليات شحن، لافتًا إلى أن البيان وصف الواقعة كما حدثت، دون أن يحدد سبب الحريق أو ينفي احتمالية تعرضه لاستهداف بطائرة مسيرة.


وأضاف أن قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، فيما استمرت حركة الشحن والتفريغ داخل الميناء بصورة طبيعية، مؤكدًا أن الميناء لم يتعرض لأي أضرار مؤثرة.
 

وأشاد الديهي بأداء وسائل الإعلام المصرية، سواء الرسمية أو الخاصة، مشيرًا إلى أنها التزمت بالمعلومات الرسمية وتعاملت مع الواقعة بمهنية، كما أثنى على جهود الجهات المعنية في احتواء الحريق وتأمين الميناء.


وأشار إلى أنه في اليوم التالي للحادث، وبعد الانتهاء من عمليات الإطفاء وخروج السفينة من نطاق الميناء، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مسيرة، مؤكدًا أن الحكومة لم تتسرع في إعلان سبب الحادث قبل استكمال المعلومات، وانتظرت حتى توافرت النتائج الأولية التي استندت إليها في إعلانها الرسمي.

نشأت الديهي وزارة البترول البترول حادث ميناء دمياط بالورقة والقلم

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