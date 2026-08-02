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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يكشف تفاصيل إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن غزة

ترامب
ترامب
رحمة سمير

كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق وصفه بـ"التاريخي" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاتفاق يتضمن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية في القطاع.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت،أن ترامب أكد أن الاتفاق، الذي يتكون من 20 بندًا، يمثل علامة فارقة في مسار إنهاء الحرب، ويعد خطوة محورية نحو التسوية السياسية، مشيرًا إلى أن تنفيذ بنوده سيتم على مراحل، بحيث يتزامن الانسحاب الإسرائيلي مع التقدم في عملية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن الاتفاق ينص كذلك على تولي قوة استقرار دولية، بالتعاون مع جهاز شرطة فلسطيني جديد، مسؤولية حفظ الأمن داخل قطاع غزة خلال مراحل تنفيذ الاتفاق.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي وجه الشكر إلى مصر والوسطاء الذين شاركوا في جهود الوساطة، مؤكدًا أنهم بذلوا جهودًا كبيرة للوصول إلى هذا الاتفاق.
ونقل الديهي عن ترامب تأكيده أن مصر لعبت دورًا محوريًا في استضافة جولات المفاوضات على مدار الأشهر الماضية، إلى جانب كل من قطر والولايات المتحدة وتركيا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة تُوجت بالوصول إلى الاتفاق.

ترامب غزة اتفاق تاريخي بشأن غزة إسرائيل حماس

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