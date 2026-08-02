قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير تركية: محمد صلاح يقترب بقوة من «طرابزون سبور» التركي
مسئول إيراني يكشف خروج مواقع إنتاج غاز عن الخدمة .. وعامان لعودتها
إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك
«كارتيرون» يستعيد ذكرياته مع الزمالك: معسكر شاق أعاد الفريق إلى منصات التتويج
«العين بالعين» .. إيران تحذّر أمريكا: سنرد بقوة على أي «عدوان» جديد
لماذا ميناء دمياط؟.. خبير اقتصادي يكشف علامات استفهام حول استهداف سفينة التغويز وحقيقة تأثيرها على الغاز
موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026
تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة
محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة.. اليوم
تأييد الحبس 6 أشهر على البلوجر «بطة ضياء» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
نواب: الإيرادات التاريخية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس نجاح خطط جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي
ضبط قضايا عُملة بقيمة 7 ملايين جنيه .. وهذه عقوبة الجريمة طبقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«كارتيرون» يستعيد ذكرياته مع الزمالك: معسكر شاق أعاد الفريق إلى منصات التتويج

كارتيرون
كارتيرون
رباب الهواري

استعاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أبرز محطات تجربته مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنها كانت من أهم الفترات في مسيرته التدريبية، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية.

وأوضح كارتيرون أنه كان يشعر بالفخر لقيادة الزمالك، لكنه رأى في الوقت نفسه أن الفريق كان بحاجة إلى العديد من الإصلاحات حتى يعود إلى المنافسة بقوة، مشيرًا إلى أنه بعد فترة تلقى عرضًا من الدوري السعودي، ليقرر خوض تجربة جديدة، مؤكدًا أن أي مدرب يسعى دائمًا إلى النجاح ولا يدخل أي تجربة بهدف الفشل.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الزمالك كان متأخرًا بفارق كبير عن الأهلي في جدول ترتيب الدوري عند توليه المهمة، وكان يدرك أن تعويض هذا الفارق لن يكون سهلًا، خاصة عندما يكون الأهلي في صدارة المسابقة، وهو ما دفعه للبحث عن حلول استثنائية من أجل تغيير واقع الفريق.

وكشف «كارتيرون» أنه قرّر إقامة معسكر مغلق لمدة عشرة أيام، خضع خلاله اللاعبون لتدريبات مكثفة على فترتين يوميًا، مؤكدًا أن هذا المعسكر كان الأصعب في مسيرته التدريبية، ولم يسبق له تطبيق برنامج مماثل مع أي فريق آخر، إلا أن استجابة اللاعبين كانت مثالية وأسهمت في رفع جاهزيتهم البدنية والذهنية.

وأضاف أن الزمالك أصبح بعد هذا الإعداد أكثر قوة، وهو ما انعكس على نتائج الفريق، حيث نجح في تحقيق الفوز في أغلب المباريات، كما كان اللاعبون الأكثر نشاطًا وتركيزًا خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما ساعد الفريق على حسم العديد من المواجهات.

وأشاد كارتيرون بالدور الكبير الذي لعبه قادة الفريق داخل غرفة الملابس، وعلى رأسهم طارق حامد، وشيكابالا، وحازم إمام، ومحمد عبد الشافي، مؤكدًا أن هذه المجموعة ساعدت في إعادة الزمالك إلى منصات التتويج بعد سنوات من الغياب.

كما كشف أن أحمد سيد زيزو كان من أقرب اللاعبين إليه، معربًا عن دعمه الكامل له في ظل الانتقادات التي تعرض لها عقب رحيله إلى الأهلي، مؤكدًا أنه لا يستحق هذا الهجوم. كما وصف المغربي أشرف بن شرقي بأنه صاحب علاقة مميزة معه، وكان دائمًا يثق في إمكاناته، لذلك منحه الفرصة باستمرار، ليصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في الفريق خلال فترة قيادته للزمالك.

كارتيرون الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2026.. مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

كليات تنتظرك في تنسيق 2026

لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

ترشيحاتنا

ميجيل

الله يرحمك يا عم وحيد .. صانع المحتوى الإسباني ميجيل يودع صديقه المصري بكلمات مؤثرة

متحدث الصحة

الصحة: إغلاق وحدات صحية بالمنيا معلومات مغلوطة وشائعة مغرضة

مبادرة دوي

القومي للمرأة يطلق أنشطة مبادرة "دوي.. دوائر الحكي" لتمكين الفتيات بـ10 محافظات

بالصور

تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة

الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد