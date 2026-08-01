تعثر ودية الزمالك والسد القطري.. خلاف على المقابل المالي يُنهي المفاوضات



فشلت المفاوضات الخاصة بإقامة مباراة ودية بين الزمالك والسد القطري، بعدما تعذر توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن الجوانب المالية، رغم استمرار الاتصالات خلال الأيام الماضية.

وكشف الإعلامي محمد طارق، خلال برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المفاوضات جرت بين الناديين من خلال إحدى شركات التسويق الرياضي، التي عرضت تنظيم المباراة وتحمل كامل تكاليف سفر وإقامة بعثة الزمالك.

وأضاف أن العرض تضمن حصول الزمالك على نسبة من عوائد البث التلفزيوني والإعلانات الخاصة بالمباراة، إلا أن إدارة النادي طلبت الحصول على مقابل مالي ثابت إضافي نظير خوض اللقاء، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت المباراة الودية تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب الخلاف حول المقابل المالي للمشاركة.