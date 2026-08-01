ثابت عند 432 درهم .. سعر الذهب في الإمارات الآن

استقر سعر الذهب في الإمارات في تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026؛ بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في الإمارات

بلغ سعر الذهب في الإمارات استقرارًا دون تغيير علي مستوى محلات الصاغة الإماراتية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 432 درهم إماراتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 587.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 541.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 432.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 432.5 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 3460 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ أونصة الذهب 15.155 ألف درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4042 دولار