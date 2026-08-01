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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت عند 432 درهم .. سعر الذهب في الإمارات الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في الإمارات في تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026؛ بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في الإمارات

بلغ سعر الذهب في الإمارات استقرارًا دون تغيير علي مستوى محلات الصاغة الإماراتية.

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب 

بلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 432 درهم إماراتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 587.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 541.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 432.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 432.5 درهم إماراتي.

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سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 3460 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ أونصة الذهب 15.155 ألف درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4042 دولار 

سعر الذهب في الإمارات سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال

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