ثابت بدون تغيير..سعر الذهب الآن

استقر سعر الذهب في أول تعاملات له مساء اليوم السبت 1-8-2026 في محلات الصاغة المصرية من دون تغيير.

سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر جرام الذهب إلى درجات مستقرة بمختلف الأعيرة الذهبية على مستوى محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5940 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6788 جنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6222 جنيها للشراء و 6170 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5940 جنيها للشراء و 5890 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5091 جنيها للشراء و 5048 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.52 ألف جنيه للشراء و 47.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4045 دولار للشراء و 4043 جنيها للبيع.