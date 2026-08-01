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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 1 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار الأعيرة بعد ارتفاع 10 جنيهات

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم السبت 1 أغسطس 2026، بعد الارتفاع المحدود الذي سجلته الأسعار في ختام تعاملات أمس الجمعة، وسط ترقب من المتعاملين داخل سوق الصاغة لحركة المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار مختلف الأعيرة الذهبية حالة من الثبات دون أي تغير جديد، بعدما ارتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات في نهاية تعاملات الجمعة، عقب تراجع سابق تجاوز 55 جنيهًا.
 

آخر تحديث لسعر الذهب في مصر
 

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 5940 جنيهًا للجرام، فيما جاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالتالي:
عيار 24: 6800 جنيه للشراء، و6742 جنيهًا للبيع.
عيار 22: 6233 جنيهًا للشراء، و6181 جنيهًا للبيع.
عيار 21: 5950 جنيهًا للشراء، و5900 جنيه للبيع.
عيار 18: 5100 جنيه للشراء، و5057 جنيهًا للبيع.
 

سعر الجنيه الذهب والأوقية عالميًا
 

بلغ سعر الجنيه الذهب 47.6 ألف جنيه للشراء و47.2 ألف جنيه للبيع، فيما سجلت أوقية الذهب في الأسواق العالمية 4045 دولارًا للشراء و4044 دولارًا للبيع.
 

ترقب لتحركات الذهب خلال الفترة المقبلة
 

يترقب المتعاملون في سوق الذهب تطورات الأسعار العالمية خلال الأيام المقبلة، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر محليًا، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية، وذلك بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية.

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