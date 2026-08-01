انفجار قرب ناقلة نفط على بعد 21 ميلا بحريا شمال خصب بعمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوجود بلاغ عن انفجار قرب سفينة كبيرة قرب السواحل العمانية.

وذكرت هيئة التجارة أن الانفجار وقع على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق خصب بعمان.

كما سبق اليوم أن ذكرت "هيئة عمليات التجارة البحرية" البريطانية، اليوم السبت، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال شرقي "ليما" في سلطنة عمان، الأمر الذي تسبب في فقدان السيطرة عليها بعد تعرض غرفة المحركات لأضرار.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية، في بيان مقتضب عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن مسؤول أمن على متن الناقلة أبلغ عن تعرضها لمقذوف مجهول، لافتة إلى أن المقذوف تسبب في أضرار في غرفة المحرك وأنه لا توجد أنباء عن إصابات أو أضرار بيئية.

وتقع "ليما" في شبه جزيرة "مسندم" بسلطنة عمان عند مدخل مضيق "هرمز"، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط بين الخليج وخليج عمان.

