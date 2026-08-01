قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سي إن إن: الجيش الأمريكي يستعد لضرب موقع جبل الفأس الإيراني
حكم أذكار الصباح إذا خرج وقتها.. الإفتاء توضح كيفية تعويض ما فاتك
تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول
توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة هارفارد لتأهيل 220 من مديري المدارس
الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. 41 درجة ببعض المناطق وأمطار رعدية جنوبًا
انفجار قرب ناقلة نفط على بعد 21 ميلا بحريا شمال خصب بعمان
أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك
الرئيس اللبناني: لا شرعية لأي سلاح خارج نظام الدولة وجيشها الوطني
هل شهر صفر نحس؟.. النبي حذر من التشاؤم منه منعا لوقوع مصيبة كبيرة
طريقة عمل كيكة المانجو الباردة… بمذاق لا يقاوم في حر الصيف
بعد أزمة الخريجين.. حقيقة تحويل أطباء الأسنان إلى الطب البشري
تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد أزمة الخريجين.. حقيقة تحويل أطباء الأسنان إلى الطب البشري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أثار المقترح المتداول بشأن إتاحة التحويل من كليات طب الأسنان إلى كليات الطب البشري حالة من الجدل، وسط تساؤلات حول إمكانية انتقال أطباء الأسنان بعد التخرج إلى ممارسة مهنة الطب البشري. وفي هذا السياق، حسمت نقابة أطباء الأسنان الجدل، مؤكدة أن المقترح يقتصر على الطلاب خلال سنوات الدراسة الأولى، ولا يمتد إلى خريجي الكليات أو الأطباء الممارسين.

التحويل يقتصر على سنوات الدراسة الأولى

انتخابات نقابة الأسنان

أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن المقترح الذي ناقشته النقابة لا يتضمن بأي شكل تحويل طبيب الأسنان بعد تخرجه إلى طبيب بشري، وإنما يقتصر على إتاحة التحويل لطلاب كليات طب الأسنان خلال السنوات الأولى من الدراسة، وذلك وفق نظام المقاصة الأكاديمية المعمول به في الجامعات.

وأوضح أن الطالب الذي يتم تحويله سيكون ملزمًا باستكمال جميع المقررات والمتطلبات الأكاديمية الخاصة بكلية الطب البشري، بما يضمن حصوله على التأهيل الكامل قبل التخرج وممارسة المهنة.

لا تحويل لخريجي طب الأسنان

صحة الأسنان تكشف خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن

وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن ما يتم تداوله بشأن إمكانية تحويل طبيب أسنان ممارس إلى طبيب بشري لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن هذا الأمر "غير منطقي"، ولا يتوافق مع طبيعة الدراسة أو متطلبات التأهيل المهني لكل تخصص.

وأضاف أن المقترح يستهدف فقط تنظيم انتقال الطلاب بين الكليات في المراحل الدراسية المبكرة وفق الضوابط الأكاديمية، ولا يمنح خريجي طب الأسنان أي حق في ممارسة الطب البشري دون استيفاء الدراسة الكاملة.

معامل كلية الأسنان

تنظيم أكاديمي وليس تغييرًا للمهنة

وأشار هيكل إلى أن الهدف من المقترح هو إتاحة مسار أكاديمي منظم للطلاب الراغبين في تغيير تخصصهم خلال سنوات الدراسة الأولى، مع الالتزام الكامل بقواعد المقاصة الأكاديمية واستكمال سنوات الدراسة المطلوبة، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل تغييرًا في طبيعة المهن الطبية أو مساسًا بضوابط ممارسة الطب البشري.

طب الأسنان الطب البشري الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة

تنسيق الجامعات

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

فاتورة الكهرباء

من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل ترتفع شريحة العدادات الكودية

وزارة الكهرباء

ما عدا الشريحة الأولى.. زيادة أسعار الكهرباء في مصر 12%

غلق النوافذ في الليل

لماذا أمر الرسول بغلق الشبابيك في الليل وخاصة عند النوم؟.. لـ5 أسباب

فاتورة الكهرباء

بعد زيادة الفاتورة .. تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

ترشيحاتنا

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط الودية

الأهلي

أحمد سليمان: تأجيل انطلاق الدوري يصب في مصلحة الزمالك.. ومواجهة الأهلي وبرشلونة سبب كاف

مصطفي حدوته

مصطفى حدوتة يرد على تقليد محمد جلال له بعد فيديو الألوان

بالصور

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد