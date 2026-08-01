بعد أزمة الخريجين.. حقيقة تحويل أطباء الأسنان إلى الطب البشري

أثار المقترح المتداول بشأن إتاحة التحويل من كليات طب الأسنان إلى كليات الطب البشري حالة من الجدل، وسط تساؤلات حول إمكانية انتقال أطباء الأسنان بعد التخرج إلى ممارسة مهنة الطب البشري. وفي هذا السياق، حسمت نقابة أطباء الأسنان الجدل، مؤكدة أن المقترح يقتصر على الطلاب خلال سنوات الدراسة الأولى، ولا يمتد إلى خريجي الكليات أو الأطباء الممارسين.

التحويل يقتصر على سنوات الدراسة الأولى

أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن المقترح الذي ناقشته النقابة لا يتضمن بأي شكل تحويل طبيب الأسنان بعد تخرجه إلى طبيب بشري، وإنما يقتصر على إتاحة التحويل لطلاب كليات طب الأسنان خلال السنوات الأولى من الدراسة، وذلك وفق نظام المقاصة الأكاديمية المعمول به في الجامعات.

وأوضح أن الطالب الذي يتم تحويله سيكون ملزمًا باستكمال جميع المقررات والمتطلبات الأكاديمية الخاصة بكلية الطب البشري، بما يضمن حصوله على التأهيل الكامل قبل التخرج وممارسة المهنة.

لا تحويل لخريجي طب الأسنان

وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن ما يتم تداوله بشأن إمكانية تحويل طبيب أسنان ممارس إلى طبيب بشري لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن هذا الأمر "غير منطقي"، ولا يتوافق مع طبيعة الدراسة أو متطلبات التأهيل المهني لكل تخصص.

وأضاف أن المقترح يستهدف فقط تنظيم انتقال الطلاب بين الكليات في المراحل الدراسية المبكرة وفق الضوابط الأكاديمية، ولا يمنح خريجي طب الأسنان أي حق في ممارسة الطب البشري دون استيفاء الدراسة الكاملة.

تنظيم أكاديمي وليس تغييرًا للمهنة

وأشار هيكل إلى أن الهدف من المقترح هو إتاحة مسار أكاديمي منظم للطلاب الراغبين في تغيير تخصصهم خلال سنوات الدراسة الأولى، مع الالتزام الكامل بقواعد المقاصة الأكاديمية واستكمال سنوات الدراسة المطلوبة، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل تغييرًا في طبيعة المهن الطبية أو مساسًا بضوابط ممارسة الطب البشري.