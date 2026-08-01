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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الأسنان: أزمة تكليف الاطباء وصلت إلى مستويات غير مسبوقة

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن المقترح الذي ناقشته النقابة لا يتضمن تحويل طبيب الأسنان بعد تخرجه إلى طبيب بشري، وإنما يقتصر على إتاحة التحويل لطلاب كليات طب الأسنان خلال سنوات الدراسة الأولى وفق نظام المقاصة الأكاديمية، مع استكمال دراسة الطب البشري، مؤكدًا أن تحويل طبيب أسنان ممارس إلى طبيب بشري "أمر غير منطقي".


وقال هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن النقابة حذرت منذ عام 2016 من حدوث بطالة بين أطباء الأسنان نتيجة التوسع في إنشاء الكليات وزيادة أعداد المقبولين، إلا أن تلك التحذيرات لم تؤخذ في الاعتبار، حتى وصلت الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة.


وأوضح أن هناك تناقضًا يتمثل في إعلان الجهات المعنية وجود اكتفاء من أطباء الأسنان، بينما تستمر كليات جديدة في الافتتاح مع زيادة أعداد الطلاب المقبولين، معتبرًا أن هذا الوضع غير منطقي ويؤدي إلى تفاقم أزمة الخريجين.


وأشار نقيب أطباء الأسنان إلى أن طبيب الأسنان لا يحتاج فقط إلى فرصة عمل بعد التخرج، وإنما يحتاج أيضًا إلى فترة تدريب عملي تمتد لعامين أو ثلاثة حتى يكتسب الخبرة اللازمة، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل تشبع سوق العمل وارتفاع تكلفة إنشاء العيادات الخاصة.


وأضاف أن عدد أطباء الأسنان في مصر يبلغ حاليًا نحو 120 ألف طبيب، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 200 ألف طبيب خلال خمس سنوات، وهو ما يتجاوز بكثير الاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أن الحل يكمن في إعادة تنظيم منظومة التعليم، من خلال تقليل أعداد كليات طب الأسنان، وتحويل الكليات الجديدة غير المجهزة إلى تخصصات أخرى، مع ضبط أعداد المقبولين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
 

الأطباء نقابة الأطباء الطب

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