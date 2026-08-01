إمام عاشور ضمن المرشحين.. إشادة مغربية بنجم الأهلي في سباق الأفضل إفريقيًا

سلطت تقارير صحفية مغربية الضوء على المستويات المميزة التي يقدمها إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، مؤكدة أنه قد يكون أحد أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2026، في ظل ما قدمه من أداء لافت مع فريقه ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد موقع “7سبورت ”المغربي أن إمام عاشور نجح في فرض اسمه بقوة على الساحة الكروية الإفريقية، بعد موسم استثنائي شهد تألقه على المستويين المحلي والقاري، إلى جانب مساهماته المؤثرة مع المنتخب المصري، وهو ما يجعله مرشحًا بارزًا لدخول سباق المنافسة على الجائزة الفردية الأهم في القارة السمراء.

وأشار التقرير إلى أن عاشور قدم مستويات ثابتة مع الأهلي، وكان أحد أبرز عناصر الفريق بفضل قدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، سواء عبر تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، إضافة إلى أدواره التكتيكية داخل الملعب، الأمر الذي عزز من قيمته الفنية وجعل اسمه حاضرًا بقوة في الترشيحات الأولية للجائزة.

ورغم الإشادة الكبيرة بإمام عاشور، أوضح التقرير أن المنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2026 ستكون شرسة، في ظل وجود عدد من النجوم الذين قدموا مستويات مميزة مع أنديتهم ومنتخباتهم، إلا أن استمرار اللاعب المصري بنفس الأداء قد يمنحه فرصة حقيقية للتتويج بالجائزة.

ويواصل إمام عاشور جذب الأنظار بفضل تطوره المستمر وتأثيره الكبير داخل الملعب، ليصبح أحد أبرز الأسماء المصرية والإفريقية في الوقت الحالي. وإذا حافظ على مستواه خلال الفترة المقبلة، فقد يعزز من فرصه في كتابة إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته، عبر المنافسة بقوة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2026، في خطوة تعكس مكانته المتزايدة بين نخبة نجوم القارة



