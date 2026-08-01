اتحاد أمريكا الجنوبية يطلب توضيحات من فيفا بشأن مشروعه الجديد

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أنه طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم مزيد من المعلومات والتوضيحات حول مشروعه المطروح، وذلك بعد دراسة أولية للمقترح ومناقشته داخل الأطر المؤسسية للاتحاد، في موقف يختلف عن بعض الاتحادات القارية الأخرى التي أعلنت رفضها للمقترح بصورة مباشرة.

وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية، في بيان رسمي، أن قراره جاء انطلاقًا من الحرص على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالمشروع قبل اتخاذ أي موقف نهائي، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تقييمًا شاملًا لما قد يترتب عليه من آثار على مستقبل اللعبة وإدارتها.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد بدأ، فور اطلاعه على المقترح، سلسلة من المشاورات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، كما عقد مجلسه اجتماعًا خصص بالكامل لمناقشة تفاصيل المشروع، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية دقيقة ومسؤولة تتماشى مع أهمية الملف وحساسيته.

وأضاف أن الاتحاد طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم توضيحات إضافية بشأن نطاق المشروع، وهيكله التنظيمي، وآليات الحوكمة التي سيعتمد عليها، إلى جانب دراسة الآثار المحتملة التي قد تترتب على تطبيقه سواء على مستوى الاتحادات القارية أو كرة القدم العالمية بشكل عام.

وشدد اتحاد أمريكا الجنوبية على أن كرة القدم ستظل دائمًا الأولوية الأولى، مؤكدًا أن أي قرارات تجارية أو مالية يجب أن تكون في خدمة اللعبة وتطويرها، لا أن تطغى على قيمها أو تؤثر في جوهرها الذي جعلها الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وأكد البيان أن الاتحاد يدرك أهمية التطوير والاستثمار في كرة القدم، لكنه يرى أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم وفق مبادئ واضحة تقوم على الشفافية والحوكمة الرشيدة، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.

واختتم اتحاد أمريكا الجنوبية بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل التعامل مع هذا الملف بروح التعاون والمسؤولية، ومن خلال القنوات المؤسسية الرسمية، داعيًا جميع أفراد أسرة كرة القدم إلى توحيد الصفوف والعمل من أجل حماية اللعبة، ووضع مصلحة كرة القدم فوق أي اعتبارات أو مصالح أخرى.

أعلن كبير مستشاري رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الجمعة، استقالته، احتجاجاً على خطة بيع حصص من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وصوتت اتحادات كرة القدم الأوروبية، البالغ عددها 55 اتحاداً، لصالح مقاطعة بطولات كأس العالم في حال مضى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قُدماً في خطته.

وأعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، الذي استضاف كأس العالم هذا العام، أن اتحاداته الأعضاء الـ 41 "رفضت" أيضاً المقترح الذي قدمه رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو.

ويشرف الفيفا على كرة القدم الدولية، ويحتاج إنفانتينو إلى موافقة 106 من أعضائه البالغ عددهم 211 عضواً لتمرير المقترح. ويمثل أعضاء اليويفا والكونكاكاف مجتمعين 96 صوتاً من هذه الأصوات.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، أن الفيفا لم يعد بإمكانه التوصل إلى الإجماع اللازم للمضي قُدماً في خطته لبيع حصص في كأس العالم، منحازاً بذلك إلى جانب الاتحادين الإقليميين، اليويفا والكونكاكاف.