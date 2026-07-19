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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسبانيا vs الأرجنتين.. شيكابالا في أمريكا لحضور نهائي كاس العالم

شيكابالا
شيكابالا
عبدالله هشام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم، إلى ملعب "نيويورك نيوجيرسي" في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة مرتقبة لحسم هوية بطل النسخة الثالثة والعشرين من المونديال.

ونشر شيكابالا صورة له في أمريكا وحوله جماهير الارجنتين ليؤكد على حضوره لمباراة نهائي كأس العالم.

ويطمح منتخب الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب العالمي الذي توج به في النسخة الماضية، وتحقيق إنجاز تاريخي بإحراز كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بينما يسعى منتخب إسبانيا لاستعادة أمجاده العالمية وحصد اللقب الثاني في تاريخه، بعدما تُوج بالبطولة لأول مرة في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا

تنطلق المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها المنتخبان.

القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس العالم 2026
أعلنت عدة قنوات مفتوحة إذاعة المباراة النهائية، ليتمكن المشجعون من متابعة الحدث العالمي مجانًا،

شيكابالا كأس العالم الأرجنتين إسبانيا كأس العالم 2026

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