إسبانيا vs الأرجنتين.. شيكابالا في أمريكا لحضور نهائي كاس العالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم، إلى ملعب "نيويورك نيوجيرسي" في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة مرتقبة لحسم هوية بطل النسخة الثالثة والعشرين من المونديال.

ونشر شيكابالا صورة له في أمريكا وحوله جماهير الارجنتين ليؤكد على حضوره لمباراة نهائي كأس العالم.

ويطمح منتخب الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب العالمي الذي توج به في النسخة الماضية، وتحقيق إنجاز تاريخي بإحراز كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بينما يسعى منتخب إسبانيا لاستعادة أمجاده العالمية وحصد اللقب الثاني في تاريخه، بعدما تُوج بالبطولة لأول مرة في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا

تنطلق المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها المنتخبان.

القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس العالم 2026

أعلنت عدة قنوات مفتوحة إذاعة المباراة النهائية، ليتمكن المشجعون من متابعة الحدث العالمي مجانًا،