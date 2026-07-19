قبل نهائي كأس العالم الليلة.. هل يرحل ميسي عن المونديال بعرش الأرقام أم يتركه لمبابي؟

يدخل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وهو يحمل أحلامًا تتجاوز حدود التتويج باللقب العالمي إذ يخوض قائد منتخب الأرجنتين معركة جديدة مع التاريخ بحثًا عن كتابة أرقام استثنائية قد تضيف فصلًا آخر إلى مسيرته الأسطورية.

وبينما تتركز الأنظار على الصراع الجماعي بين الأرجنتين وإسبانيا من أجل رفع الكأس الذهبية يخوض ميسي سباقًا فرديًا من نوع خاص بعدما بات على بعد خطوات قليلة من استعادة صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ والمنافسة بقوة على جائزة هداف النسخة الحالية.

مباراة واحدة تفصل ميسي عن عرش الهدافين

يملك ليونيل ميسي حاليًا 21 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليحتل المركز الثاني خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي انفرد بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا عقب تسجيله هدفين في مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويحتاج ميسي إلى تسجيل هدف واحد فقط في نهائي المونديال أمام إسبانيا لمعادلة رقم مبابي التاريخي واستعادة القمة التي كانت قريبة من قبضته قبل المباراة الختامية.

أما تسجيل هدفين في النهائي فسيمكن النجم الأرجنتيني من الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى قائمة أرقامه القياسية.

الحذاء الذهبي.. صراع اللحظة الأخيرة

لا يخوض ميسي سباق الأرقام التاريخية فقط بل ينافس أيضًا على لقب هداف كأس العالم 2026 ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي البطولة برصيد 10 أهداف بينما يأتي ميسي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

ولذلك يحتاج قائد الأرجنتين إلى تسجيل هدفين على الأقل في النهائي من أجل معادلة مبابي أو تسجيل هدفين مع صناعة هدف آخر لتجاوز النجم الفرنسي والتتويج بالحذاء الذهبي.

وتنص لوائح البطولة على اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة في حال تساوي اللاعبين في عدد الأهداف وهو ما يجعل الصراع أكثر تعقيدًا خاصة أن ميسي ومبابي يملكان 4 تمريرات حاسمة لكل منهما خلال النسخة الحالية.

ميسي ومبابي.. منافسة بين الحاضر والتاريخ

يكشف سباق الأرقام في مونديال 2026 عن منافسة استثنائية بين جيلين مختلفين فمبابي البالغ من العمر 27 عامًا يواصل تحطيم الأرقام منذ ظهوره الأول في كأس العالم 2018 وأصبح قريبًا من اعتلاء قائمة أعظم هدافي البطولة عبر التاريخ.

أما ميسي صاحب الـ39 عامًا فيخوض آخر فصول رحلته المونديالية لكنه يثبت مرة أخرى أن العمر لم يمنعه من منافسة أصغر نجوم العالم.

ويتصدر مبابي أيضًا قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في كأس العالم 2026 بعدما شارك في 14 هدفًا بواقع 10 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

في المقابل ساهم ميسي في 12 هدفًا بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى.

رقم جديد ينتظر البرغوث

يمتلك ميسي فرصة لتحقيق إنجاز غير مسبوق إذا نجح في صناعة الفارق خلال النهائي ففي حال ساهم في ثلاثة أهداف أمام إسبانيا سيصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم 2026 متجاوزًا مبابي.

ورغم صعوبة المهمة فإن ميسي أثبت طوال مسيرته أنه قادر على صناعة اللحظات التاريخية عندما تكون الضغوط في أعلى مستوياتها.

بين الكأس والخلود

يدخل ميسي نهائي كأس العالم وهو يعرف أن المواجهة أمام إسبانيا قد تكون آخر فرصة له لتحقيق المزيد من المجد في البطولة التي صنعت جزءًا كبيرًا من إرثه.

فالفوز سيمنح الأرجنتين لقبها العالمي الرابع وسيجعلها أول منتخب يحتفظ باللقب منذ البرازيل عامي 1958 و1962 كما سيمنح ميسي فرصة تعزيز مكانته في سباق الأفضل عبر التاريخ.

أما على المستوى الفردي فإن كل هدف أو تمريرة حاسمة في ملعب "ميتلايف" قد تغير ترتيب الأسماء في كتب الأرقام القياسية.