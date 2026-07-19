قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الأحمر يكشف أسباب انضمامه للبنك الأهلي.. ورسالته لجماهير الزمالك
إيران: الولايات المتحدة تهاجم محطة نووية قيد الإنشاء
العمل يسير بصورة طبيعية.. الأردن ينفي وجود أي تهديدات لمطار وميناء العقبة
انقلاب عبارة تحمل 116 راكباً قبالة سواحل جويانا
سفير مصر السابق لدى تل أبيب يكشف لـ«صدى البلد» سر سقوط الحكومات الإسرائيلية قبل انتهاء ولايتها وفرص بقاء نتنياهو
12 ساعة قبل الرحلة.. "السكة الحديد" تتيح حجز التذاكر إلكترونيًا
الأرجنتين أمام اختبار الستة عقود.. هل يعيد ميسي كتابة تاريخ أبطال كأس العالم؟
براءة مالكة المدرسة ومعلمة بقضية وفاة الطفلة تيا بشبرا الخيمة.. وحبس 6 متهمين
صورها مع شخص فى سيارته.. استعانت بأهلها لتأديب زوجها
قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي تدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية
التموين تكشف أسباب الاستبعاد من منظومة الدعم.. وهذه الحالات يحق لها تقديم تظلم
محافظ الغربية يكرّم بطلي إنقاذ أسرة من داخل سيارة سقطت في الترعة بعد بطولةٍ حظيت بإشادة واسعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل نهائي كأس العالم الليلة.. هل يرحل ميسي عن المونديال بعرش الأرقام أم يتركه لمبابي؟

ميسى ومبابي
ميسى ومبابي
محمود أحمد

يدخل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وهو يحمل أحلامًا تتجاوز حدود التتويج باللقب العالمي إذ يخوض قائد منتخب الأرجنتين معركة جديدة مع التاريخ بحثًا عن كتابة أرقام استثنائية قد تضيف فصلًا آخر إلى مسيرته الأسطورية.

وبينما تتركز الأنظار على الصراع الجماعي بين الأرجنتين وإسبانيا من أجل رفع الكأس الذهبية يخوض ميسي سباقًا فرديًا من نوع خاص بعدما بات على بعد خطوات قليلة من استعادة صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ والمنافسة بقوة على جائزة هداف النسخة الحالية.

مباراة واحدة تفصل ميسي عن عرش الهدافين

يملك ليونيل ميسي حاليًا 21 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليحتل المركز الثاني خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي انفرد بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا عقب تسجيله هدفين في مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويحتاج ميسي إلى تسجيل هدف واحد فقط في نهائي المونديال أمام إسبانيا لمعادلة رقم مبابي التاريخي واستعادة القمة التي كانت قريبة من قبضته قبل المباراة الختامية.

أما تسجيل هدفين في النهائي فسيمكن النجم الأرجنتيني من الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى قائمة أرقامه القياسية.

الحذاء الذهبي.. صراع اللحظة الأخيرة

لا يخوض ميسي سباق الأرقام التاريخية فقط بل ينافس أيضًا على لقب هداف كأس العالم 2026 ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي البطولة برصيد 10 أهداف بينما يأتي ميسي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

ولذلك يحتاج قائد الأرجنتين إلى تسجيل هدفين على الأقل في النهائي من أجل معادلة مبابي أو تسجيل هدفين مع صناعة هدف آخر لتجاوز النجم الفرنسي والتتويج بالحذاء الذهبي.

وتنص لوائح البطولة على اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة في حال تساوي اللاعبين في عدد الأهداف وهو ما يجعل الصراع أكثر تعقيدًا خاصة أن ميسي ومبابي يملكان 4 تمريرات حاسمة لكل منهما خلال النسخة الحالية.

ميسي ومبابي.. منافسة بين الحاضر والتاريخ

يكشف سباق الأرقام في مونديال 2026 عن منافسة استثنائية بين جيلين مختلفين فمبابي البالغ من العمر 27 عامًا يواصل تحطيم الأرقام منذ ظهوره الأول في كأس العالم 2018 وأصبح قريبًا من اعتلاء قائمة أعظم هدافي البطولة عبر التاريخ.

أما ميسي صاحب الـ39 عامًا فيخوض آخر فصول رحلته المونديالية لكنه يثبت مرة أخرى أن العمر لم يمنعه من منافسة أصغر نجوم العالم.

ويتصدر مبابي أيضًا قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في كأس العالم 2026 بعدما شارك في 14 هدفًا بواقع 10 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

في المقابل ساهم ميسي في 12 هدفًا بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى.

رقم جديد ينتظر البرغوث

يمتلك ميسي فرصة لتحقيق إنجاز غير مسبوق إذا نجح في صناعة الفارق خلال النهائي ففي حال ساهم في ثلاثة أهداف أمام إسبانيا سيصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم 2026 متجاوزًا مبابي.

ورغم صعوبة المهمة فإن ميسي أثبت طوال مسيرته أنه قادر على صناعة اللحظات التاريخية عندما تكون الضغوط في أعلى مستوياتها.

بين الكأس والخلود

يدخل ميسي نهائي كأس العالم وهو يعرف أن المواجهة أمام إسبانيا قد تكون آخر فرصة له لتحقيق المزيد من المجد في البطولة التي صنعت جزءًا كبيرًا من إرثه.

فالفوز سيمنح الأرجنتين لقبها العالمي الرابع وسيجعلها أول منتخب يحتفظ باللقب منذ البرازيل عامي 1958 و1962 كما سيمنح ميسي فرصة تعزيز مكانته في سباق الأفضل عبر التاريخ.

أما على المستوى الفردي فإن كل هدف أو تمريرة حاسمة في ملعب "ميتلايف" قد تغير ترتيب الأسماء في كتب الأرقام القياسية.

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ليونيل ميسي ميسي نهائي كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 إسبانيا منتخب الأرجنتين الأرجنتين الأرجنتين وإسبانيا كأس العالم مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى واحكام ..هل يجوز وصف النبي بكاشف الغمة.. ما المراد من قول النبي أفلح وأبيه إن صدق.. حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح

بحضور محافظ الإسكندرية ونائب محافظ البحيرة.. انطلاق التصفيات الأولية لبرنامج "دولة التلاوة" في موسمه الثاني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة

انطلاق التصفيات الأولية لبرنامج «دولة التلاوة» في موسمه الثاني بالإسكندرية والبحيرة

علي جمعة

ما المراد من قول النبي أفلح وأبيه إن صدق؟ .. علي جمعة يجيب

بالصور

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

فيديو

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد