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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برصيد 22 هدفا.. مبابي يتفوق على ميسي ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

النجم الفرنسي كيليان مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي
أ ش أ

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم، بعدما رفع رصيده من الأهداف في المونديال إلى 22 هدفا.

وتمكن مبابي من تسجيل هدفين في مباراة منتخب فرنسا الجارية حاليا أمام إنجلترا على ملعب "هارد روك" في ميامي الأمريكية، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب إنجلترا على نظيره الفرنسي بأربعة أهداف دون رد في الشوط الأول، لكن الأخير نجح في العودة بقوة خلال الشوط الثاني، ليسجل ثلاثة أهداف قبل عشر دقائق من انتهاء اللقاء.

ونجح مبابي من تسجيل الهدفين الأول والثالث لمنتخب فرنسا، ليزيح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من صدارة هدافي النسخة الجارية للمونديال، وكذلك من قمة قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

ووصل مبابي لهدفه العاشر في النسخة الحالية للمونديال، ليتفوق بفارق هدفين على ليونيل ميسي الذي سيخوض المباراة النهائية للبطولة مساء /الأحد/ أمام المنتخب الإسباني.

وبات نجم ريال مدريد الإسباني الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم برصيد 22 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد عن ليونيل ميسي الذي يملك 21 هدفا.

النجم الفرنسي كيليان مبابي منتخب فرنسا كأس العالم 2026

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