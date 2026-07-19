قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يتفقد بولاق الدكرور ميدانيا .. ويستبعد مسؤول الإشغالات للتقصير
الصواريخ الإيرانية تجبر رحلة جوية للعودة إلى أدراجها قبل الوصول الى تل أبيب
مارادونا جونيور يحسم الجدل قبل النهائي: ميسي لن يتفوق على والدي
أمير قطر ورئيس وزراء العراق يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون بين البلدين
550 ألف مستفيد و77 ألف تدخل جراحي.. حصاد عام من الإنجازات بمستشفيات سوهاج الجامعية
قناة مجانية على النايل سات تذيع مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. اتفرج ببلاش
التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا إلى 2267 حالة منها 893 وفاة
أشد أيام يوليو ..الأرصاد تحذر من الطقس
أول تعليق من الجيش الأردني على الصواريخ الإيرانية
زيادة الموارد لتصل 31225.5 مليار جنيه.. الرئيس يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
قريباً ..نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد| سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل النهائي.. ناقد رياضي: إسبانيا الأقرب للتتويج بلقب كأس العالم 2026

إسبانيا
إسبانيا
رحمة سمير

أكد الناقد الرياضي محمد فتحي أن منتخب إسبانيا يدخل نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بأفضلية فنية، بفضل الأداء الجماعي والاستقرار التكتيكي الذي يقدمه المدرب لويس دي لا فوينتي، متوقعًا أن يحسم المنتخب الإسباني اللقب.

وقال فتحي، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن مباراة إنجلترا وفرنسا على المركز الثالث كانت من أفضل مباريات البطولة، بعدما انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 6-4، مشيرًا إلى أن النتيجة الكبيرة عكست القوة الهجومية للفريقين، إلى جانب وجود أخطاء دفاعية واضحة.

وأضاف أن المدرب الألماني توماس توخيل نجح في تطوير الأداء الهجومي لمنتخب إنجلترا، مؤكدًا أن حصول «الأسود الثلاثة» على المركز الثالث يمثل خطوة إيجابية نحو المنافسة بقوة على لقب مونديال 2030.

وأوضح أن كيليان مبابي واصل كتابة التاريخ بعدما أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، مؤكدًا أنه سيكون النجم الأبرز في كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن منتخبي إسبانيا والأرجنتين استحقا بلوغ المباراة النهائية، موضحًا أن استقرار الجهاز الفني في المنتخبين كان أحد أبرز أسباب نجاحهما، إلى جانب امتلاكهما عناصر قادرة على حسم المباريات.

ولفت إلى أن رودري وأويارزابال يمثلان أبرز أوراق القوة في صفوف إسبانيا، بينما يعتمد المنتخب الأرجنتيني على خبرة ليونيل ميسي وقدرة لاعبيه على استغلال الفرص بكفاءة عالية.

واختتم فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن المباراة النهائية ستكون متوازنة، وستُحسم عبر التفاصيل الصغيرة، مرجحًا تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026.

كرة_القدم إنجلترا النهائي كاس_العالم_2026 تحليل_رياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

كأس العالم

مليونان وثلاثمائة ألف دولار لمقعد واحد.. جنون نهائي المونديال يحول الحلم إلى رفاهية للأثرياء

المريخ

خلية نحل على الكوكب الأحمر.. اكتشاف غامض يربك علماء ناسا ويعيد كتابة تاريخ المريخ

هيثم حسن

عملاق أوروبي يستهدف هيثم حسن بعد تألقه مع الفراعنة.. هل تتم الصفقة؟

بالصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد