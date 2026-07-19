قبل النهائي.. ناقد رياضي: إسبانيا الأقرب للتتويج بلقب كأس العالم 2026

أكد الناقد الرياضي محمد فتحي أن منتخب إسبانيا يدخل نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بأفضلية فنية، بفضل الأداء الجماعي والاستقرار التكتيكي الذي يقدمه المدرب لويس دي لا فوينتي، متوقعًا أن يحسم المنتخب الإسباني اللقب.

وقال فتحي، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن مباراة إنجلترا وفرنسا على المركز الثالث كانت من أفضل مباريات البطولة، بعدما انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 6-4، مشيرًا إلى أن النتيجة الكبيرة عكست القوة الهجومية للفريقين، إلى جانب وجود أخطاء دفاعية واضحة.

وأضاف أن المدرب الألماني توماس توخيل نجح في تطوير الأداء الهجومي لمنتخب إنجلترا، مؤكدًا أن حصول «الأسود الثلاثة» على المركز الثالث يمثل خطوة إيجابية نحو المنافسة بقوة على لقب مونديال 2030.

وأوضح أن كيليان مبابي واصل كتابة التاريخ بعدما أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، مؤكدًا أنه سيكون النجم الأبرز في كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن منتخبي إسبانيا والأرجنتين استحقا بلوغ المباراة النهائية، موضحًا أن استقرار الجهاز الفني في المنتخبين كان أحد أبرز أسباب نجاحهما، إلى جانب امتلاكهما عناصر قادرة على حسم المباريات.

ولفت إلى أن رودري وأويارزابال يمثلان أبرز أوراق القوة في صفوف إسبانيا، بينما يعتمد المنتخب الأرجنتيني على خبرة ليونيل ميسي وقدرة لاعبيه على استغلال الفرص بكفاءة عالية.

واختتم فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن المباراة النهائية ستكون متوازنة، وستُحسم عبر التفاصيل الصغيرة، مرجحًا تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026.