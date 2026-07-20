قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: تأميم لندن لشركة بريتيش ستيل قد يسبب خسائر للصين
أدعية النبي بعد الفجر .. أفضل الأذكار والأدعية المأثورة بعد صلاة الفجر من سنة الرسول
المحسوسة تقترب من 46 والشبورة تعود.. الأرصاد تحذر من طقس الاثنين وتكشف خريطة الحرارة
سرطان وكلى وكبد.. احذر أضرار القهوة المغشوشة
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 20 يوليو 2026
موجة أمريكية جديدة تستهدف إيران.. واشنطن تواصل هجماتها لليلة التاسعة
الجمهور النحس.. الحزن يسيطر على شوارع تل أبيب بعد خسارة الأرجنتين للمونديال
نجم الاحتفالات.. شقيق لامين يامال يشعل أجواء تتويج إسبانيا بكأس العالم
فيليب السادس يرفع الكأس.. العائلة الملكية تشارك منتخب إسبانيا فرحة الفوز بالمونديال
بالأحضان والدموع.. لامين يامال يواسي ميسي بعد خسارة كأس العالم
الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجوم مفاجئ على مركز قيادة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجمهور النحس.. الحزن يسيطر على شوارع تل أبيب بعد خسارة الأرجنتين للمونديال

حزن في شوارع تل أبيب بعد خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم
حزن في شوارع تل أبيب بعد خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق خروج العشرات من المشجعين من أماكن عامة ومقاهٍ في تل أبيب، وقد بدت عليهم علامات الحزن عقب خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

وأظهر الفيديو المتداول تجمعات لمشجعين يغادرون المقاهي ومناطق مشاهدة المباريات في أجواء سيطر عليها الصمت وخيبة الأمل، بعدما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على لقبه العالمي.

وكان منتخب إسبانيا قد تُوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فيران توريس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح منتخب "الماتادور" أفضلية حاسمة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

وبهذا التتويج، أضاف المنتخب الإسباني اللقب العالمي الثاني إلى خزائنه بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب أفريقيا 2010، بينما فشل منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في نسخة قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم تجاوز النمسا في دور الـ32، والبرتغال في دور الـ16، وبلجيكا في ربع النهائي، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا.

تل أبيب منتخب الأرجنتين إسبانيا نهائي كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً

ترشيحاتنا

الدكتور هشام ربيع

أمين الإفتاء: أمانة الكلمة أخطر من المال.. وضغطة زر قد تُسأل عنها يوم القيامة

دار الإفتاء

أمينة الإفتاء: التحـ.ـرش من الأفعال المحرمة شرعًا ومن كبائر الذنوب

شعر المرأة

هل يجوز للمرأة قص شعرها مثل الرجال؟.. أمينة الفتوى تجيب

بالصور

سرطان وكلى وكبد.. احذر أضرار القهوة المغشوشة

اضرار القهوة المغشوشة
اضرار القهوة المغشوشة
اضرار القهوة المغشوشة

نسخة من بعض.. كارمن سليمان تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

نسخة من بعض.. كارمن سليمان تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
نسخة من بعض.. كارمن سليمان تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
نسخة من بعض.. كارمن سليمان تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

بالأسود.. إلهام شاهين وابنة شقيقتها يثيران الجدل من كندا

إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا
إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا
إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا

بفستان زفاف ملفت..ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب

ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب
ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب
ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد