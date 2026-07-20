الجمهور النحس.. الحزن يسيطر على شوارع تل أبيب بعد خسارة الأرجنتين للمونديال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق خروج العشرات من المشجعين من أماكن عامة ومقاهٍ في تل أبيب، وقد بدت عليهم علامات الحزن عقب خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

وأظهر الفيديو المتداول تجمعات لمشجعين يغادرون المقاهي ومناطق مشاهدة المباريات في أجواء سيطر عليها الصمت وخيبة الأمل، بعدما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على لقبه العالمي.

وكان منتخب إسبانيا قد تُوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فيران توريس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح منتخب "الماتادور" أفضلية حاسمة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

وبهذا التتويج، أضاف المنتخب الإسباني اللقب العالمي الثاني إلى خزائنه بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب أفريقيا 2010، بينما فشل منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في نسخة قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم تجاوز النمسا في دور الـ32، والبرتغال في دور الـ16، وبلجيكا في ربع النهائي، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا.