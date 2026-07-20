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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة المغني الأمريكي جيم جيلستراب عن 79 عاما

جيم جيلستراب
جيم جيلستراب
محمد سعيد

غيب الموت  المغني الأمريكي جيم جيلستراب عن عمر يناهز 79 عامًا، وذلك وفق ما كشفه جيوف جيل، نجل شقيقه والمتحدث باسم العائلة.

وأوضح نجل شقيقه، في بيان: “كان جيم واحدًا من أكثر مغنيي الجلسات احترامًا في جيله، وقد أسهم بصوته القوي والعذب في عدد لا يُحصى من التسجيلات التي ساعدت في تشكيل ملامح الموسيقى الشعبية”.

جيم جيلستراب

يُعد جيم جيلستراب واحدًا من أشهر مغنيي الجلسات في الولايات المتحدة، حيث ذاع صيته بعد مشاركته في أداء شارة مسلسل "Good Times" برفقة المغنية بلينكي ويليامز، والتي أصبحت من أشهر مقدمات المسلسلات في سبعينيات القرن الماضي.

كما ارتبط اسمه بالنجم العالمي ستيفي وندر، إذ شارك في تقديم افتتاحية أغنية "You Are the Sunshine of My Life" ضمن ألبوم "Talking Book" الصادر عام 1972، قبل دخول وندر بالغناء، إلى جانب مساهمته في تسجيل عدد من أعماله من خلال فرقة Wonderlove، بما في ذلك ألبومي "Talking Book" و"Innervisions".

وخلال مسيرته الفنية، تعاون جيلستراب مع عدد كبير من نجوم الموسيقى، من بينهم كوينسي جونز، ومايكل جاكسون، وفرقة ذا جاكسونز، وأريثا فرانكلين، وأنيتا بيكر، وويتني هيوستن، وجيمس إنغرام، وجورج بنسون، وبيل ويذرز، وغلاديس نايت، ولوثر فاندروس، وباتي لابيل، وكيني لوجينز، ودوللي بارتون، وتيدي بندرغراس، وستانلي كلارك، وبوز ساغز، وغيرهم.

جيم جيلستراب الأمريكي جيم جيلستراب المغني الأمريكي جيم جيلستراب

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