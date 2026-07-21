تفاصيل جديدة بشأن حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس صانعة محتوى 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامها ببث فيديوهات رقص خادش.

فيديوهات رقص خادش

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات رقص خادش؛ بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها هاتفي محمول، بفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها؛ اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.





