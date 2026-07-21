قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظر استئناف عصابة الحج الوهمي على حبسهم 3 سنوات.. 25 يوليو
أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر
غداً.. اختبار تصفيات مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي وتأهيل المتفوقين للسفر لليابان
الأمم المتحدة تحذر من خطر تفشي "إيبولا" في مخيمات النازحين بالكونغو
القبض على صانعة محتوى بالمقطم بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يطمئن ترامب بشأن الدفاع والشرق الأوسط
استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على غزة
دعاء اليوم 7 من شهر صفر.. 8 كلمات تجبر قلبك وتعوض خسارتك
شروط تراخيص الحفر والتنقيب عن الآثار وفقًا للقانون
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423
بعد إخماد حريق بحوش مواشي.. مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل جديدة بشأن حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس صانعة محتوى 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامها ببث فيديوهات رقص خادش.

فيديوهات رقص خادش

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات رقص خادش؛ بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها هاتفي محمول، بفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها؛ اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.



 

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس صانعة محتوى فيديوهات رقص خادش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

صورة أرشيفية

من مخلفات الدواجن إلى مائدة المصريين .. كيف تتحول الزيوت المجهولة لقنبلة صحية؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

وزير النقل يكافئ المواطنة ليلي الانصاري بوظيفةفي شركة تابعة للوزارة

بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

لدغة الحشرات

قبل وفاته.. هاني الناظر يكشف أفضل طريقة للتعامل مع قرص الحشرات في الصيف

طاجن لسان العصفور

طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد

الشاب ووالده

كان بيخاف أعدي الشارع .. شاب يودع والده بكلمات تُبكي القلوب: مش عارف أكمل حياتي من بعده

بالصور

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد