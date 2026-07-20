بتعليق صادم | ميسي يكسر صمته بعد خسارة نهائي المونديال

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهير منتخب بلاده، عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وكتب ميسي عبر حسابه على انستجرام: “الألم عظيم، وسيستغرق هذا الجرح وقتًا ليُشفى، لكنني أتمسك أيضًا بكل ما هو جميل… المباريات التي قلبنا فيها النتيجة، وبذلنا قصارى جهدنا، والتي ستبقى خالدة في ذاكرتنا، ودعم بلدٍ بأكمله، والذي، جنبًا إلى جنب مع العمل الجاد والجهد الذي بذله هذا الفريق، قادنا لنكون، مرة أخرى، من بين الأفضل في العالم. من الصعب اليوم أن نُقدّر تمامًا ما أنجزناه، لكن هذا الفريق وصل إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين”.

وتابع: “شكرًا لكم من أعماق قلبي على كل تحية ورسالة. مرة أخرى، تمكنا من التوحد كبلد واحد، وأن نكون معًا، نتشارك الفخر العظيم بكوننا أرجنتينيين. كما أود أن أهنئ إسبانيا على فوزها بالبطولة”.

وانتهت رحلة ليونيل ميسي في كأس العالم 2026 بصورة لم يكن يتمناها قائد منتخب الأرجنتين ولا ملايين من عشاقه حول العالم بعدما سقط "راقصو التانجو" أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي في المباراة النهائية ليكتفي المنتخب الأرجنتيني بالمركز الثاني بينما توج المنتخب الإسباني باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.

ولم تكن الهزيمة مجرد خسارة لنهائي كأس العالم بل مثلت محطة جديدة في سلسلة النهائيات الصعبة التي عاشها ميسي بقميص منتخب بلاده بعدما تلقى الهزيمة الخامسة في مباراة نهائية مع الأرجنتين في مشهد أعاد إلى الأذهان سنوات طويلة من المعاناة قبل أن ينجح أخيرًا في كتابة المجد مع جيل المدرب ليونيل سكالوني.

نهائي جديد.. ونهاية حزينة

دخل المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية حاملًا لقب نسخة 2022 باحثًا عن الاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي بينما كان ميسي يحلم بإضافة لقب عالمي ثانٍ إلى خزائنه في مشاركته السادسة بالمونديال.

لكن المنتخب الإسباني فرض شخصيته على اللقاء وسيطر على مجريات اللعب قبل أن ينجح في تسجيل هدف الحسم خلال الوقت الإضافي لينهي أحلام الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب في مباراة عانى خلالها المنتخب الأرجنتيني هجوميًا ولم ينجح في صناعة الخطورة المعتادة.