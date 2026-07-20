إعلامي يكشف المرشح الأقرب لتدريب الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن المدير الفني الأقرب لتدريب نادي الزمالك خلال الموسم المقبل.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يقترب من الصربي رازوفيتش لتدريب الأبيض لمدة موسم".

وتكثف إدارة نادي الزمالك تحركاتها لحسم ملف المدير الفني الجديد، استعدادًا للموسم المقبل، حيث يتصدر المدرب الصربي فوك رازوفيتش قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ووضعت إدارة الزمالك رازوفيتش على رأس خياراتها، بعدما نال إعجاب مسؤولي النادي بفضل خبراته التدريبية والنتائج التي حققها خلال مسيرته، وسط مفاضلة بين أكثر من اسم مطروح لتولي المهمة.

وتسعى الإدارة البيضاء إلى حسم ملف المدير الفني في أقرب وقت، من أجل منحه الفرصة الكاملة للإشراف على فترة الإعداد، ووضع تصور فني للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.