رباعي مصري يتألق بتصنيف نجوم كأس العالم 2026 .. إمام عاشور في المقدمة

شهدت قائمة أفضل اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، وفقًا للتصنيف الصادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حضورًا مصريًا لافتًا، بعدما تواجد أربعة لاعبين من منتخب مصر ضمن أفضل 60 لاعبًا في البطولة.

وجاء إمام عاشور في صدارة اللاعبين المصريين، بعدما احتل المركز 28 بين 1248 لاعبًا شاركوا في البطولة، ليؤكد المستويات المميزة التي قدمها مع المنتخب.

وحل مصطفى زيكو في المركز 30، مواصلًا تألقه خلال منافسات المونديال، بينما جاء قائد المنتخب محمد صلاح في المركز 49، بعدما قدم أداءً مؤثرًا خلال مشوار الفراعنة.

كما تواجد المدافع ياسر إبراهيم في المركز 57، ليكمل الرباعي المصري حضوره ضمن قائمة أفضل لاعبي البطولة.

ويعكس هذا التواجد المميز حجم الأداء الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعد ظهوره القوي في البطولة، ونجاح عدد من لاعبيه في خطف الأنظار بأدائهم المتميز على الساحة العالمية.