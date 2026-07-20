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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: منتخب مصر صاحب أفضل أداء عربي في كأس العالم 2026

منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
رباب الهواري

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب إسبانيا استحق التتويج بلقب كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية أثرت على المستوى الفني للمباراة النهائية.

وقال ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن المنتخب الإسباني قدم مستويات مميزة طوال مشواره في البطولة، واستحق التتويج باللقب عن جدارة، مضيفًا أن أجواء الطقس خلال المباراة النهائية أثرت على متعة اللقاء وأداء اللاعبين.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن منتخب المغرب حقق أفضل النتائج بين المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، بينما يرى أن منتخب مصر قدم أفضل أداء من الناحية الفنية خلال البطولة، رغم اختلاف النتائج، مؤكدًا أن "الفراعنة" ظهروا بصورة مميزة أمام كبار المنتخبات.

وأشار ريان إلى أن حارس منتخب مصر مصطفى شوبير كان الأفضل في مركزه خلال البطولة، موضحًا أنه يتفوق، من وجهة نظره، على المغربي ياسين بونو من حيث المستوى الذي قدمه في كأس العالم.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد أن منتخب مصر يعيش حالة فنية مميزة في الفترة الحالية، معربًا عن أمله في استمرار هذا التطور والبناء عليه خلال الاستحقاقات المقبلة، من أجل المنافسة بقوة على البطولات القارية والدولية.

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