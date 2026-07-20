سكالوني ينهار بالبكاء بعد خسارة نهائي كأس العالم: الوصول إلى القمة ليس سهلا

دخل ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، في نوبة بكاء خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، قبل أن يضطر إلى عدم استكمال حديثه.

وقال سكالوني متأثرًا: "الوصول إلى هذا المكان ليس بالأمر السهل، وللاستمرار فيه تحتاج إلى أشياء كثيرة. الأهم هو أن تعيد ضبط نفسك من جديد، وأن تنجح في تكوين مجموعة مثل هذه، وهو أمر من الصعب جدًا أن يتكرر".

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من عمر اللقاء، ليمنح المنتخب الإسباني أفضلية حاسمة، حافظ عليها حتى صافرة النهاية، ليتوج الماتادور بلقب المونديال للمرة الثانية بعد إنجازه التاريخي في نسخة جنوب إفريقيا 2010.

في المقابل، فشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على اللقب الذي توج به في كأس العالم 2022 بقطر، بعدما خسر المواجهة النهائية أمام إسبانيا.

وكان منتخب الأرجنتين قد قدم مشوارًا قويًا خلال البطولة، حيث نجح في الوصول إلى المباراة النهائية تحت قيادة سكالوني، الذي قاد الفريق خلال السنوات الماضية لتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا.

وعقب الخسارة، أشاد سكالوني بلاعبيه، مؤكدًا صعوبة الحفاظ على نفس المستوى والنجاح في بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات الكبرى.