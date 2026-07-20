وفاة قائد فريق إنجلترا السابق عن 75 عاما

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين وفاة كيفن كيجان قائد ومدرب فريق إنجلترا السابق عن 75 عاما.

وكانت عائلة كيجان ونادي نيوكاسل قد أعلنا في يناير كانون الثاني أن كيجان، الفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا، يخضع لعلاج من السرطان، دون الكشف عن تفاصيل ‌مرضه.

وفي يونيو، كشف كيجان، الذي كان يطلق عليه ألقاب مثل (الملك كيف) و(مايتي ماوس) وكان أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في جيله في كرة القدم الإنجليزية، أنه مصاب بسرطان في المرحلة الرابعة.

تعليق نيوكاسل

وقال نيوكاسل في بيان "نشعر بحزن عميق لخبر وفاة كيفن كيجان، أحد أكثر الشخصيات شهرة وتأثيرا ومحبة في تاريخ نادينا.

وتابع: "كلاعب، جلب موهبة عالمية وطموحا وإيمانا إلى ملعب سانت جيمس بارك، مما ساعد في تغيير النظرة إلى ما يمكن أن يكون عليه نادي نيوكاسل يونايتد.

واختتم: "وكمدرب، أشعل حماس مدينتنا. منح كيفن المشجعين الأمل والفخر، وقاد فريقا استحوذ أسلوبه وروحه ⁠وشغفه على خيال عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. لقد كان أكثر من مجرد شخص يجلب البهجة للجميع".