رسميا.. توتنهام يعلن تعاقده مع ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل

أعلن نادي توتنهام هوتسبير تعاقده رسميًا مع الدولي الإيطالي ساندرو تونالي، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة والحصول على تصريح العمل، ليصبح أحد أبرز تدعيمات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي انضمام لاعب الوسط الإيطالي إلى صفوف "السبيرز" بعد فترة من المتابعة والاهتمام، حيث نجحت إدارة النادي في حسم الصفقة رغم وجود منافسة من عدة أندية أوروبية للحصول على خدماته.

وأعرب تونالي عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص توتنهام، مؤكدًا أن رغبته في الانتقال إلى النادي اللندني كانت واضحة منذ البداية، مشيرًا إلى أن حديثه مع المدير الفني لعب دورًا حاسمًا في اتخاذ القرار.

وأوضح اللاعب أن الجلسة التي جمعته بمدرب الفريق تناولت تفاصيل المشروع الرياضي، وأسلوب اللعب، وطموحات النادي، وهو ما جعله يقتنع سريعًا بخطوة الانتقال، مؤكدًا أنه متحمس لخوض تجربته الجديدة أمام جماهير توتنهام.

من جانبه، رحب يوهان لانجه، المدير الرياضي للنادي، بضم تونالي، مؤكدًا أن الفريق حصل على أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا، بفضل ما يمتلكه من جودة فنية وشخصية قيادية وخبرة كبيرة في المنافسات المحلية والقارية.

وأبدى المدير الفني لتوتنهام سعادته بإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أنه كان يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، وأنه كان من أولويات النادي في سوق الانتقالات، خاصة بعد رغبة تونالي الواضحة في الانضمام إلى الفريق.

وخاض اللاعب الإيطالي تجربة ناجحة مع نيوكاسل منذ انتقاله إليه عام 2023، حيث شارك في أكثر من مئة مباراة، وأسهم في تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة الإنجليزية عام 2025، منهياً سنوات طويلة من غياب النادي عن منصات التتويج.

وقبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، تألق تونالي بقميص ميلان، وساهم في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، إلى جانب مشاركته في دوري أبطال أوروبا والوصول إلى الدور نصف النهائي.

وعلى الصعيد الدولي، يُعد تونالي أحد العناصر الأساسية في منتخب إيطاليا، بعدما خاض العديد من المباريات الدولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2019، ليواصل مسيرته كلاعب يُعول عليه في خط الوسط.