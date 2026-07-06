إحباط الإستيلاء على 2500 فدان من أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بالمنيا

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمنيا من إحباط محاولة للتعدي على مساحة 2500 فدان من أراضي أملاك الدولة المخصصة للغابات الشجرية بالظهير الصحراوي الغربي، بنطاق قرية طوخ الخيل، حيث تمت إزالة مظاهر التعدي فور رصدها، وفك ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة بالموقع، والتحفظ على عدد من المتعلقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة التصدي الفوري لكافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومنع أي محاولة لفرض الأمر الواقع، والحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حقوقها، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.

ضمت الحملة رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، والفريق المعاون، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة، وإزالة أسباب التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن عدم تكرار الواقعة.

وقال الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا بأن الوحده المحليه لمركز ومدينة المنيا، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بكافة أنحاء المركز، للتعامل الحاسم مع أي تعديات في مهدها، مشددًا على أن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة مسئولية مشتركة، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتطبيق القانون بكل حزم وردع المخالفين.