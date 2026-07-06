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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: التسجيل بالتأمين الصحي الشامل بوابة الحصول على الخدمات وانطلاق قافلة طبية مجانية اليوم بسمالوط

قافلة طبية في سمالوط
قافلة طبية في سمالوط
ايمن رياض

جدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعوته لأبناء المحافظة إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية، وتضمن حصول المواطنين على رعاية طبية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، في إطار رؤية الدولة لبناء نظام صحي شامل ومستدام.


وأوضح المحافظ أن التسجيل متاح من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، إلى جانب المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أن التسجيل يُعد الخطوة الأساسية للاستفادة من خدمات المنظومة، والتي تشمل الكشف والعلاج، وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة، وصرف الأدوية، ومتابعة الحالات الصحية، داعيًا المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل للاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة.
وأشار اللواء كدواني إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ المبادرات الصحية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق وصولها إلى جميع المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أعلن محافظ المنيا انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية العمودين التابعة لمركز سمالوط، اليوم الاثنين، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، على أن تستمر أعمالها على مدار يومي 6 و7 يوليو الجاري.
وأوضح أن القافلة تضم نخبة من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية، وتقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، إلى جانب إجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية مجانًا، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات أو تدخلات متقدمة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج.

وأكد المحافظ أن القوافل الطبية المجانية تمثل إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتنفيذ المزيد من القوافل العلاجية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متكاملة ولائقة لجميع المواطنين.
 

المنيا محافظ المنيا قافلة طبية

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