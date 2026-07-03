شاشات عملاقة.. محافظ المنيا يدعو المواطنين لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بساحة المتحف الأتوني

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعوة إلى أبناء المحافظة للمشاركة في الملتقى الجماهيري لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب أستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار دعم ومؤازرة المنتخب الوطني خلال مشواره بالمونديال.

وأوضح المحافظ أن الفعالية ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، بساحة المتحف الأتوني (زون المنيا)، حيث تم تجهيز شاشة عرض عملاقة، إلى جانب توفير أجواء جماهيرية ووطنية مميزة تتيح للمواطنين الاستمتاع بمشاهدة المباراة وتشجيع منتخب مصر.

وأكد اللواء عماد كدواني أن مؤازرة المنتخب الوطني تمثل رسالة دعم ووحدة تعكس روح الانتماء والاصطفاف خلف راية الوطن، داعيًا جميع أبناء عروس الصعيد إلى التواجد والمشاركة في تشجيع الفراعنة، بما يعكس الصورة الحضارية لأبناء محافظة المنيا وحبهم لوطنهم.

وأعرب المحافظ عن أمله في التوفيق لمنتخب مصر، وأن يحقق الفوز على منتخب أستراليا، والصعود إلى الدور الـ 16 فى إنجاز تاريخى غير مسبوق للكرة المصرية ويواصل مسيرته المشرفة في بطولة كأس العالم 2026، ليسعد جماهيره في مصر والعالم