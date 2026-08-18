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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الدفاع اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع ضد الحوثيين

اجتماع موسع برئاسة العليمي لمناقشة التصعيد الحوثي
اجتماع موسع برئاسة العليمي لمناقشة التصعيد الحوثي
خاطر عبادة

 عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور أعضاء المجلس ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأشاد المجلس بالتفاف الشعب حول القوات المسلحة وبكفاءتها في التصدي لهجمات مليشيات الحوثي الإرهابية، وفقا لقناة العربية السعودية.

توجيهات بتوسيع عمليات الردع وتكثيف العمل الاستخباراتي

 وأمر المجلس بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد الحوثي، بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية.

 كما وجه بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد التابعة للمليشيات، مع ربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال يعزز تكامل أدوات الدولة في مواجهة التهديدات.

 واستعرض الاجتماع الأوضاع الميدانية والهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على المنشآت السيادية والأعيان المدنية ومخيمات النازحين، والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال.

 وأكد المجلس أن استهداف المدنيين "لن يضيف أي مكسب على الأرض، ولن ينال من عزيمة القوات المسلحة وإرادتها في إنهاء الانقلاب".

إشادة بأداء القوات المسلحة وعمليات سلاح الجو المسيّر

 وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة في مختلف الجبهات، منوهاً بشكل خاص بعمليات سلاح الجو المسيّر وضرباته الدقيقة ضد القدرات العسكرية للمليشيات.

 كما حيا الملاحم البطولية للقوات في جبهات مأرب والساحل الغربي بمحافظة تعز.

رفع الجاهزية وحصر الأضرار ورعاية الضحايا

 وشدد المجلس على إبقاء حالة الجاهزية العسكرية والأمنية عند أعلى مستوياتها، وتعزيز منظومة الإنذار المبكر، ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية.

 ووجه الحكومة والسلطات المحلية بسرعة حصر الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الحوثية ومعالجتها، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وتقديم الرعاية الطبية للجرحى، والعناية بأسر الشهداء في مختلف المحافظات.

ثناء على جهود لجنة الأزمات ودعوة للقبائل لرفض التعبئة

 وأثنى المجلس على جهود لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وما أنجزته من خطط وإجراءات لضمان جاهزية مؤسسات الدولة وانتظام الخدمات الأساسية.

 كما أشاد بالوعي المتنامي لأبناء القبائل والشخصيات الاجتماعية في رفض دعوات التعبئة الحوثية، داعياً المشايخ والوجهاء وأولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد وعدم الزج بهم في "معارك عبثية لا تخدم مصالح الشعب اليمني".

تقدير للدور السعودي وتأكيد على تجفيف مصادر تمويل المليشيات

 وجدد المجلس تقديره للدور السعودي في دعم الشعب اليمني وقيادته السياسية، وقيادة جهود التحالفات الإقليمية والدولية لمواجهة مصادر التهديد وحماية أمن الملاحة والممرات المائية الدولية.

 وأشاد بوحدة المجتمع الدولي في تحميل المليشيات الحوثية مسؤولية التصعيد، مؤكداً أهمية ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات أكثر فاعلية لردع المليشيات وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

مجلس الدفاع اليمني الحوثيين السعودية اليمن

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