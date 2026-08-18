هيئة عمليات التجارة: تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز.

أضافت بأن الهجوم تسبب في أضرار بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم.

كما سبق قبل يومين، قد أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها ​مضيق هرمز​ دون وقوع إصابات بين الطاقم، كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار.

والثلاثاء الماضي، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بورود بلاغ عن حادثة بين ناقلة وقوات عسكرية في بحر عمان.

وأعلنت المنظمة البريطانية (UKMTO)، تلقيها بلاغا عن حادثة ناقلة نفط وقوات عسكرية في بحر عُمان، قبالة سواحل مدينة غوادر الباكستانية.

ودعت المنظمة السفن المارة في المنطقة إلى متابعة أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري، والحفاظ على درجة عالية من اليقظة في ظل تطورات العمليات البحرية.

وأكدت أن السلطات على علم بالحادثة، وأن التحقيقات المرتبطة بها لا تزال جارية، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الواقعة أو الأضرار المحتملة.

وكانت المنظمة قد أصدرت التحذير في 11 أغسطس عند الساعة 07:15 بالتوقيت العالمي، نقلا عن ربان السفينة المعنية.