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موسكو تعلن إسقاط 180 مسيّرة خلال الليل.. إصابات وأضرار بالمنازل والمنشآت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تعلن إسقاط 180 مسيّرة خلال الليل.. إصابات وأضرار بالمنازل والمنشآت

مسيّرة هجومية
مسيّرة هجومية
خاطر عبادة

 أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الروسية أسقطت 180 طائرة مسيّرة في منطقة موسكو خلال الليل.

 وأوضح عبر تطبيق "تيليجرام" أن إجمالي الطائرات المسيّرة المتجهة إلى المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية بلغ 620 طائرة منذ مساء الاثنين وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم.

إصابات وأضرار مادية

ونقلت وكالة سبوتنيك عن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، أنه أصيب 3 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ 10 سنوات، جراء هجوم واسع بالطائرات المسيّرة .

وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارًا بمنازل ومنشآت في عدة مناطق، وأدى إلى اندلاع حريق في مستودع جرى احتواؤه لاحقًا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 180 مسيّرة.

إسقاط 9 مسيّرات فوق سيفاستوبول

 من جانبه، نقلت وكالة "تاس" عن حاكم سيفاستوبول، أكبر مدن شبه جزيرة القرم، قوله إنه تم إسقاط 9 طائرات مسيّرة خلال الليل.

تصعيد كييف يستهدف المنشآت الصناعية والطاقة

 وصعّدت كييف هجماتها على روسيا خلال العام الجاري، مع تزايد استهداف الصواريخ بعيدة المدى وأسراب المسيّرات للمنشآت الصناعية العسكرية ومرافق الطاقة.

 كما استهدفت مستودعات ضخمة تابعة لشركة "وايلدبيريز"، أكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا، ما أدى إلى احتراق بضائع تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

قتلى ومصابون في هجمات روسية على زابوريجيا وأوديسا

 وفي المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في هجمات روسية استهدفت مدينتي زابوريجيا وأوديسا جنوبي أوكرانيا مساء الاثنين.

 وقال الحاكم العسكري لإقليم زابوريجيا إيفان فيدوروف إن ضربات روسية أخرى تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الإقليم.

 وأضاف الحاكم العسكري لإقليم أوديسا أوليه كيبر أن القوات الروسية تواصل استهداف مناطق عدة في الإقليم.

 وجاءت الضربات على جنوب أوكرانيا بالتزامن مع الهجوم الواسع بالمسيّرات باتجاه موسكو، ضمن أحدث موجة من الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

تعطيل حركة الطيران في موسكو بسبب القيود الأمنية

 وانعكس التصعيد على حركة الطيران في العاصمة الروسية، حيث أفادت وكالة "تاس" بأن 8 رحلات جوية لم تتمكن من الهبوط في موسكو بسبب القيود الأمنية المفروضة على حركة الطيران.

 وتفرض السلطات الروسية قيوداً مؤقتة على عمل المطارات عند رصد هجمات بالطائرات المسيّرة، في إجراءات تقول إنها تهدف إلى ضمان سلامة حركة الطيران.

ويأتي ذلك في وقت جعلت فيه الحرب حضورها أكبر في حياة المواطن الروسي، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء موسكو عمليتها العسكرية الشاملة في أوكرانيا.

روسيا موسكو أوكرانيا مسيرات أوكرانية

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