بقوة 5.7 درجات.. هزة أرضية تضرب جزر الكوريل الروسية

أفادت محطة رصد الزلازل في مدينة يوجنو ساخالينسك الروسية بوقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل في أقصى الشرق الروسي.

وأكدت يلينا سيميونوفا، مديرة المحطة، في تصريح لوكالة "نوفوستي" أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 109 كيلومترات تحت قاع البحر، وعلى بعد 103 كيلومترات جنوبي جزيرة سيموشير غير المأهولة.

الشعور بالهزة في إيتوروب دون أضرار



ووفقاً للوكالة، وقع الزلزال عند الساعة 8:36 صباح الثلاثاء 18 أغسطس بالتوقيت المحلي، الموافق 0:36 بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأوضحت سيميونوفا أن سكان جزيرة إيتوروب شعروا بالهزة، حيث بلغت قوتها درجتين على مقياس ريختر.

ولم تصدر السلطات أي تحذير من احتمال حدوث تسونامي في المنطقة، كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

هزة أخرى بقوة 5.4 درجات قبالة سواحل كامتشاتكا



وفي وقت سابق من اليوم، سجلت هزة أرضية بقوة 5.4 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وبحسب البيانات، وقعت الهزة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 0:38 بتوقيت كامتشاتكا، الموافق 15:38 بتوقيت موسكو يوم الاثنين، على بعد نحو 94 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي وعلى عمق 44 كيلومتراً.

كما رصدت هزات ارتدادية في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي بلغت قوتها نحو 3 درجات.