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استهداف سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استهداف سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز

استهداف ناقلة نفط، أرشيفية
استهداف ناقلة نفط، أرشيفية
خاطر عبادة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" اليوم الثلاثاء 18 أغسطس، عن تلقيها بلاغاً بشأن حادث أمني، عقب تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز متجهة إلى الخارج.

أضرار في غرفة المحركات وإصابة أحد أفراد الطاقم

وأفاد ضابط أمن الشركة التابعة للسفينة بأن الاصطدام تسبب في أضرار بغرفة المحركات، كما أسفر عن إصابة فرد واحد من أفراد الطاقم.
وأوضح أن خفر السواحل العماني يقدم الدعم والمساعدة لبقية الطاقم في موقع الحادث بالقرب من منطقة خصب، وفقا لوكالة رويترز.

لا آثار بيئية وتوجيهات للسفن بتوخي الحذر


وأكد البيان الصادر عن الهيئة عدم تسجيل أي أثر بيئي أو تسرب نفطي حتى اللحظة.
وأشار إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الهجوم، في حين وجهت الهيئة إرشادات للقائمين على السفن بضرورة العبور بحذر والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.

حركة العبور في المضيق لا تزال بطيئة

وكشفت وكالة "رويترز" أن حركة عبور السفن في مضيق هرمز ما تزال بطيئة، حيث مرت 6 سفن فقط يوم الاثنين.
 

وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين تباطؤاً حاداً في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بعد الهجمات على ناقلات النفط.
ووفقاً لبيانات تتبع السفن من شركة "كبلر"، عبرت 5 سفن تجارية فقط المضيق يوم السبت، فيما لم تسجل أي سفينة عبوراً يوم الأحد، مقابل 31 سفينة عبرت خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.
 

واتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران بمهاجمة سفينة ثالثة تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها المضيق يوم الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وجاء ذلك بعد اتهامها طهران بالمسؤولية عن حادثين آخرين استهدفا سفناً تابعة للشركة نفسها مساء الخميس.

استهداف سفينة في مضيق هرمز إيران عمان مضيق هرمز

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