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الخسائر 3 ملايين لتر بنزين.. حريق هائل يلتهم 38 ناقلة وقود في العراق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخسائر 3 ملايين لتر بنزين.. حريق هائل يلتهم 38 ناقلة وقود في العراق

احتراق صهاريج نفط، صورة أرشيفية
احتراق صهاريج نفط، صورة أرشيفية
خاطر عبادة

 اندلع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في موقع لتخزين الوقود بمنطقة تانجارو في محافظة السليمانية، ما أدى إلى احتراق 38 شاحنة صهريجية وخسارة أكثر من 3 ملايين لتر من البنزين.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن الحريق أتى على 34 ناقلة محملة بالبنزين، و4 ناقلات أخرى محملة بزيت الغاز.

تسرب الوقود 

 وأوضحت المصادر أن الوقود تسرب إلى الأرض واشتعلت فيه النيران، قبل أن تنتشر بسرعة إلى باقي الناقلات وأجزاء أخرى من المنشأة.

إصابتان ونقل أحدهما إلى المستشفى

 أسفر الحادث عن إصابة شخصين بحروق، جرى نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالة المصاب الثاني بأنها "مستقرة".

ولم تتمكن شبكة "شفق نيوز" من التحقق بشكل مستقل من حجم الخسائر، كما لم تصدر السلطات المحلية حتى الآن تقييماً نهائياً للأضرار.

الموقع حيوي وتوقعات بتعطيل إمدادات الوقود

 ويُعد المستودع المحترق أحد مواقع إمداد الوقود الرئيسية في السليمانية، ما يرجح أن يؤدي الضرر إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع الوقود في أنحاء المحافظة.

وحذرت المصادر من أن "كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال لا تزال موجودة في الموقع، وقد يستغرق إخماد الحريق بالكامل وقتاً إضافياً".

العراق احتراق صهاريج نفط نفط العراق

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