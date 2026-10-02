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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى مصر 2026 مسار وطني ملهم لصياغة برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ

النائب نور الدين مصطفى
النائب نور الدين مصطفى
محمد الشعراوي

أشاد النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ"منتدى مصر 2026"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية طموحة تجمع الخبرات والعقول الوطنية لاستشراف آفاق المستقبل بنهج عملي ومبتكر.

وأوضح النائب نور الدين مصطفى، أن حرص القيادة السياسية على فتح باب المشاركة لجميع فئات الشعب والخبراء والمؤسسات، يعكس رؤية عميقة ترتكز على استثمار رأس المال البشري وجعل الابتكار والإبداع المحرك الأساسي لعملية التنمية الشاملة، صياغةً لغدٍ أكثر إشراقاً يشارك فيه الجميع.

منتدى مصر 2026

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن "منتدى مصر 2026" يتيح فرصة استثنائية للشباب والمبتكرين والمفكرين لتقديم أفكار غير تقليدية ورؤى استشرافية تخدم مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، لافتاً إلى أن إتاحة المنصة الرقمية والجلسات التحضيرية يضمن وصول كافة المقترحات الواعدة وتكاملها مع توجهات الدولة للتطوير والحديث.

وأضاف نور الدين مصطفى أن إطلاق هذا المنتدى في الوقت الراهن يعزز مفاهيم التفكير التشاركي وصياغة الحلول الذكية، حيث يتكامل الحوار الأكاديمي مع الرؤى المجتمعية لترجمة التطلعات إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يواكب التغيرات العالمية المتسارعة.

النائب نور الدين مصطفى مجلس الشيوخ البرلمان عبد الفتاح السيسي منتدى مصر 2026

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