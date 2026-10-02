قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنة ورصاصة ولعنة الميراث.. شقيقان يتبادلان الاعتداء بالأسلحة في كرداسة
دوي غامض كل 24 ساعة.. الكشف عن مصدر الانفجارات في مضيق هرمز
20 مليون جنيه.. مستريح دواجن يستولى على أموال المواطنين بالجيزة
طالب صيدلة يودع أسرته قبل مصرعه في حادث سير بالمنوفية
مبادرة خفض أسعار 30 سلعة.. القائمة الكاملة والتفاصيل قبل الشراء
عضو بالأزهر: الإسلام حرم السخرية والتنمر.. والأمن والاستقرار من أعظم نعم الله
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا
مفاجأة تحت المياه.. العثور على سفينة غارقة منذ 400 عام تكشف أسرارا مثيرة
كثرة النزيف أبرز علامة.. أعراض سرطان عنق الرحم وطرق الاكتشاف المبكر
محمد صلاح يغادر إنجلترا متجهًا إلى تركيا للانضمام لتدريبات طرابزون سبور
هنا معتز تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جولة CB للاسكواش 2026
حالة شديدة الندرة .. معهد الكبد بالمنوفية يستخرج تكوين جنيني من معدة رضيعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مواصلة الإصلاح الاقتصادي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ أن تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، تعكس توجهًا واضحًا نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.


تحسين بيئة الأعمال

وأوضح" سمير" في تصريحات خاصة أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح تمثل خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن استكمال الإصلاحات الاقتصادية يجب أن يتزامن مع العمل على زيادة الإنتاج المحلي، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية، بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.


جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي.


واستعرض الوزير مستجدات أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للقطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تعميق سوق رأس المال لتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في عدد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.

الاقتصاد الاقتصاد المصري الاستثمار المستثمرين النمو الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

ترشيحاتنا

درة

بالكاجوال.. ظهور لافت لـ درة

عمرو دياب

تصل لأكثر من 16 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في المنارة

غاده عادل

حاجة راقية.. سهير جودة تشيد بعلاقة غادة عادل ومجدي الهواري في خطوبة ابنتهما

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد