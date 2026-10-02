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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات الجارية داخل نادي الزمالك، على خلفية اختفاء بعض المواد الخردة وعدد من الأجهزة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر قد يصل إلى 15 مليون جنيه.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن هناك تحقيقات مستمرة داخل نادي الزمالك لكشف ملابسات اختفاء بعض المواد الخردة، مؤكدًا أن الأمر كبير وقد تتجاوز الخسائر المحتملة فيه حاجز الـ15 مليون جنيه.

وأضاف أن التحقيقات داخل النادي لا تقتصر على ملف الخردة فقط، بل تشمل أيضًا اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية، من بينها 65 جهاز بلاي ستيشن، و65 جهاز تليفزيون، إلى جانب 104 أذرع تحكم لأجهزة البلاي ستيشن.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحقيقات داخل القلعة البيضاء، في العديد من الوقائع التي تخص إهدار أموال النادي.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا من المباريات المهمة خلال شهر أكتوبر الجاري، في مختلف البطولات، سواء على مستوى الدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى كأس عاصمة مصر.

بداية مشوار الزمالك في أكتوبر

ويستهل الزمالك مبارياته خلال الشهر بمواجهة الشرقية إنبي وديًا، على ملعب بتروسبورت، يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وبعدها يلتقي الزمالك مع زد يوم 7 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، قبل أن يخوض مواجهة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري يوم 11 أكتوبر.

الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وعلى الصعيد الإفريقي، يخوض الزمالك مواجهتي الذهاب والإياب أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب يوم 16 أكتوبر، على أن تُلعب مواجهة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.

مباريات الزمالك في الدوري المصري

كما تتضمن أجندة الزمالك خلال شهر أكتوبر مباراتين أخريين في بطولة الدوري المصري، حيث يواجه بترول أسيوط يوم 20 أكتوبر، قبل أن يختتم مبارياته في الشهر بمواجهة المقاولون العرب يوم 28 أكتوبر.

مواعيد مباريات الزمالك في أكتوبر

  • 4 أكتوبر: الشرقية إنبي – مباراة ودية.
  • 7 أكتوبر: زد – كأس عاصمة مصر.
  • 11 أكتوبر: الأهلي – الدوري المصري.
  • 16 أكتوبر: الجيش الرواندي – دوري أبطال إفريقيا.
  • 20 أكتوبر: بترول أسيوط – الدوري المصري.
  • 24 أكتوبر: الجيش الرواندي – دوري أبطال إفريقيا.
  • 28 أكتوبر: المقاولون العرب – الدوري المصري.

ويترقب الجهاز الفني للزمالك التعامل مع ضغط المباريات خلال الشهر، خاصة مع الجمع بين المنافسات المحلية والقارية، في ظل أهمية كل مباراة في مشوار الفريق خلال الموسم الجاري.

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