الأهلي يهزم الزمالك 30 - 25 ويحصد برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًّا على حساب الزمالك، وتوج بالميدالية البرونزية لبطولة العالم ‏‏«سوبر جلوب»، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على صالة العاصمة الإدارية.‏

قدم الأهلي عرضًا قويًّا على كافة المستويات، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 30-25 ‏ويحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعد أن حققها في نسخة 2024، بينما كان الفريق قد حصل على الميدالية الفضية للبطولة ‏عام 2007.‏

بدأت المباراة بشكل قوي من جانب الفريقين، حيث اعتمد ديفيد ديفيز، المدير الفني للأهلي، على التنظيم الدفاعي والهجوم السريع، ‏ونجح محسن رمضان وعمر خالد كاستيلو وعمر سامي ونبيل شريف وعبد الرحمن نبيل وسيف هاني «فوكس» في تسجيل ‏العديد من الأهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 19-13 على الرغم من النقص العددي عدة مرات بسبب قرارات طاقم ‏التحكيم.‏

واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، وقام ديفيز بتدوير مشاركة اللاعبين، واستمر الأداء المتميز من خلال التصويبات القوية ‏من مسافات بعيدة، وسط تنوع فني وخطط وإصرار اللاعبين على استمرار التفوق، مع تصديات من جانب عبد الرحمن حميد ‏ومحمد إبراهيم ومحاولات من ياسر سيف وعمر دحروج، وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعد تقلص الفارق، إلا أن اللاعبين ‏واصلوا التفوق لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 30-25 والحصول على الميدالية العالمية.‏