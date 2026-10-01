الأهلي يهزم الزمالك 30 - 25 ويحصد برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًّا على حساب الزمالك، وتوج بالميدالية البرونزية لبطولة العالم «سوبر جلوب»، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على صالة العاصمة الإدارية.
قدم الأهلي عرضًا قويًّا على كافة المستويات، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 30-25 ويحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعد أن حققها في نسخة 2024، بينما كان الفريق قد حصل على الميدالية الفضية للبطولة عام 2007.
بدأت المباراة بشكل قوي من جانب الفريقين، حيث اعتمد ديفيد ديفيز، المدير الفني للأهلي، على التنظيم الدفاعي والهجوم السريع، ونجح محسن رمضان وعمر خالد كاستيلو وعمر سامي ونبيل شريف وعبد الرحمن نبيل وسيف هاني «فوكس» في تسجيل العديد من الأهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 19-13 على الرغم من النقص العددي عدة مرات بسبب قرارات طاقم التحكيم.
واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، وقام ديفيز بتدوير مشاركة اللاعبين، واستمر الأداء المتميز من خلال التصويبات القوية من مسافات بعيدة، وسط تنوع فني وخطط وإصرار اللاعبين على استمرار التفوق، مع تصديات من جانب عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم ومحاولات من ياسر سيف وعمر دحروج، وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعد تقلص الفارق، إلا أن اللاعبين واصلوا التفوق لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 30-25 والحصول على الميدالية العالمية.