مصطفى بكري: مضيق هرمز ورقة ضغط.. واستمرار الحرب يهدد الاقتصاد العالمي والطاقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التطورات المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها استخدام إيران لمضيق هرمز كورقة ضغط، إلى جانب الأحداث الجارية في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تكلفة استمرار الحرب أصبحت ضخمة على مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد من شأنه أن يزيد من حدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة والعالم.

وتابع أن احتمالات توسع نطاق الحرب تظل قائمة؛ في حال دخول إسرائيل بشكل مباشر في المواجهة، أو حدوث تصعيد يستهدف منشآت الطاقة أو حركة الملاحة في منطقة الخليج، لافتًا إلى أن أي استهداف لمنشآت الطاقة أو خطوط الملاحة في الخليج ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة التجارة العالمية.

وأشار بكري إلى أن التطورات في اليمن والبحر الأحمر، ودور جماعة الحوثيين، أصبحت جزءًا من حسابات الصراع والتصعيد في المنطقة، في ظل ارتباط أمن الملاحة في البحر الأحمر والخليج بحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

حركة التجارة والطاقة والاقتصاد العالمي

وشدد على أن استمرار التصعيد العسكري يفرض تداعيات اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الأطراف المتنازعة، لتطال حركة التجارة والطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام.