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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 6 من القائمين على صفحة «متصدقش»

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
محمد شراط

قالت وزارة الداخلية إنه في إطار متابعة مخططات جماعة الإخوان، التي تستهدف النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، من خلال اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، رصدت الوزارة وجود صفحة على شبكة الإنترنت بعنوان «متصدقش»، غير مرخصة وتدار من الخارج، تتناول بث أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق.

الداخلية تكشف التفاصيل 

وتبين من الفحص أن الصفحة المشار إليها ضمن اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان، ويديرها الإخواني الهارب بالخارج عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، ويعاونه بالبلاد عدد من العناصر الإخوانية، الذين يقومون بإعداد تلك الأخبار المغلوطة والمفبركة وإرسالها للمذكور لنشرها على الصفحة المشار إليها، مقابل تمويل مالي يحصلون عليه من الخارج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عدد 6 من أعضاء اللجنة الإعلامية المشار إليها، أحدهم مقيد بنقابة الصحفيين، بينما باقي المضبوطين غير مقيدين بالنقابة.

كما تم، في حينه، إحاطة نقيب الصحفيين بضبط الصحفي المذكور وخلفيات ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية القبض على المتهمين اختلاق أكاذيب متصدقش جماعة الإخوان

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