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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يعلن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ"منتدى مصر 2026"

السيسي
السيسي
إسراء صبري

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ «منتدى مصر 2026»، لبدء فتح باب تسجيل الحضور، وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ودعا رئيس الجمهورية كافة مؤسسات الدولة، والخبراء، وأطياف الشعب المصري بمختلف توجهاتهم، إلى التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم للتفاعل مع القضايا المطروحة.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية التكاتف والمشاركة الوطنية في هذه الفعالية، قائلًا: «بالمشاركة والحوار، نبني معًا مستقبل وطننا».

ومن المقرر أن تشهد الفترة التحضيرية جلسات نقاشية مكثفة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات، لرفع التوصيات والمخرجات إلى الجلسات الرئيسية للمنتدى خلال انعقاده المباشر وقت لاحق هذا الشهر.

الرئيس السيسي السيسي نتدى مصر 2026 منتدى مصر

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