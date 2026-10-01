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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مجلس الوزراء يطلق الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
كتب محمود مطاوع

أطلق مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا والأولويات التي تشغل المواطن المصري.

 الموقع استجابة لدعوة الرئيس لكافة مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري

ويأتي إطلاق الموقع استجابة لدعوة الرئيس لكافة مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى المشاركة في أعمال المنتدى، والتسجيل وإبداء الآراء وتقديم المقترحات، بما يسهم في توسيع دائرة الحوار والاستفادة من مختلف الرؤى في إعداد جلسات المنتدى ومناقشاته، اتساقًا مع تأكيد سيادته: «بالمشاركة والحوار، نبني معًا مستقبل وطننا».

ويمكن للمواطنين والخبراء والمتخصصين التسجيل والمشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم من خلال الموقع الرسمي للمنتدى عبر الرابط التالي:

https://EgyptForum.gov.eg

السيسي الرأي العام توسيع دائرة المشاركة والحوار منتدى مصر 2026 القضايا المطروحة

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