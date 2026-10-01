بمناسبة نصر أكتوبر.. الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ( زيارة إستثنائية واحدة فقط ) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10/10/2026 حتى يوم الخميس الموافق 5/11/2026 ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وذلك بمناسبة الإحتفال (بذكرى نصر أكتوبر المجيد) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .





