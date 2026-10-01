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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كلنا واحد.. «الداخلية» تُنظم احتفالات وزيارات للمسنين بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن | صور

مشاركة رجال الشرطة فى اليوم العالمى لكبار السن
مشاركة رجال الشرطة فى اليوم العالمى لكبار السن
مصطفى الرماح

نظّمت وزارة الداخلية العديد من الفاعليات بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لكبار السن ، فى مقدمتها توجيه مأموريات إلى دور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية تحت مظلة "مُبادرة كلنا واحد" برعاية  رئيس الجمهورية، تضمنت توزيع هدايا على المقيمين بهذه الدور الذين أثنوا على الإهتمام والرعاية المقدمة من الوزارة لهم ليس فى هذة المناسبة فقط ولكن على مدار العام وهو ما يرفع من روحهم المعنوية لتقدير المجتمع لهم.
 

 شملت الزيارات إهداء هذه الدور أجهزة طبية إلى جانب الهدايا العينية للمساهمة فى توفير رعاية صحية للنزلاء من كبار السن وتجسيداً على حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لهم.

 كما تضمنت هذه الزيارات اصطحاب مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لإستخراج الأوراق الثبوتية التى يحتاجها قاطنوا هذه الدور فى إطار التيسيرات المقدمة لهم.


 

 امتدت الاحتفالات إلى تنظيم زيارات إلى المستشفيات وتوزيع هدايا على المرضى من كبار السن الذى يتلقون العلاج بها فى لفتة إنسانية أشاد بها المرضى وساهمت فى دعمهم معنوياً ونفسياً.

 واستكمالاً لهذه الاحتفالات فى إطار مبادرة "كلنا واحد" حرصت وزارة الداخلية على اصطحاب نزلاء عدد من دور رعاية المسنين إلى أندية الشرطة ، وتنظيم إحتفالات كبيرة لهم بهذه المناسبة تقديراً لسنوات عطائهم وتأكيداً على حرص الوزارة على الإهتمام بهم ودعمهم وإدخال البهجة فى نفوسهم.

 يأتى هذا الاحتفال تجسيداً للبعُد الإنسانى لوزارة الداخلية، ويؤكد تقديرها لكبار السن.. عرفانًا بعطائهم، ووفاءً لدورهم فى خدمة الوطن عبر سنوات العمر.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات واستمراراً لجهود الوزارة فى رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن.

وزارة الداخلية اليوم العالمى لكبار السن مبادرة كلنا واحد

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