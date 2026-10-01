عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

يعد عين الجمل من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، ويحتوي على الدهون غير المشبعة والبروتين والألياف، كما يتميز باحتوائه على حمض ألفا لينولينيك وهو أحد أنواع أحماض أوميجا 3 النباتية.

فوائد عين الجمل..

1- يدعم صحة القلب

تشير أبحاث إلى ارتباط تناول المكسرات، ومنها عين الجمل، بتحسن بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما وجدت دراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالجوز يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الدهون في الدم.

2- يساعد على تحسين الكوليسترول

وجد تحليل شمل 26 تجربة وأكثر من ألف مشارك أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على عين الجمل ارتبطت بانخفاض الكوليسترول الكلي وLDL والدهون الثلاثية.

3- يحتوي على دهون مفيدة

يتميز عين الجمل باحتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون غير المشبعة، إلى جانب حمض ALA، الذي يُعد من أحماض أوميجا 3 النباتية.

4- قد يساعد على الشعور بالشبع

رغم احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول المكسرات قد يساعد على الإحساس بالشبع، وهو ما قد يكون مفيدًا عند إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن.

5- غني بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية

توفر المكسرات عمومًا الألياف والبروتين والدهون الصحية، بالإضافة إلى معادن وعناصر غذائية مختلفة.

6- قد يكون مفيدًا لصحة المخ

تشير بعض الأبحاث إلى وجود فوائد محتملة لتناول عين الجمل لصحة المخ، لكن الأدلة الحالية لا تعني أنه علاج أو وسيلة مؤكدة للوقاية من أمراض معينة.

ومن المهم الانتباه إلى الكمية، لأن عين الجمل من الأطعمة مرتفعة السعرات؛ لذلك يُفضل تناوله ضمن كمية مناسبة وضمن نظام غذائي متوازن. كما يجب تجنبه تمامًا في حالة وجود حساسية من المكسرات.

المصدر:Harvard Health..