رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل؟

عين الجمل
عين الجمل
ريهام قدري

يعد عين الجمل (الجوز) من أغنى المكسرات بالعناصر الغذائية، وتناوله بانتظام (بكميات معتدلة) يحدث تغييرات إيجابية ملحوظة في الجسم:
 

 1- يحسن صحة القلب
عين الجمل غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على:
تقليل الكوليسترول الضار (LDL)
خفض الالتهابات
تحسين مرونة الأوعية الدموية
ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
 

 2- يعزز صحة الدماغ
يحتوي على مضادات أكسدة ودهون صحية تدعم التركيز والذاكرة، ولهذا يرتبط شكله بصحة المخ. بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يساهم في تقليل خطر التدهور المعرفي.

3- يساعد في التحكم بالوزن
رغم سعراته المرتفعة، إلا أن الدهون الصحية والبروتين والألياف تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في تناول وجبات إضافية.
 

 4- يقوي المناعة
بفضل احتوائه على فيتامين E والزنك ومضادات الأكسدة، يساهم في دعم جهاز المناعة .


 

 5- يحسن صحة الجهاز الهضمي
الألياف الموجودة فيه تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.
 6- قد يساعد على النوم
يحتوي على الميلاتونين والمغنيسيوم، ما قد يساعد في تحسين جودة النوم.
الكمية المناسبة يوميًا
حفنة صغيرة (حوالي 5–7 حبات) تكفي للحصول على الفوائد دون زيادة في السعرات.


تحذير مهم
يمنع على من لديهم حساسية من المكسرات.
يجب تناوله بكميات معتدلة لتجنب زيادة الوزن.

