ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل؟

يعد عين الجمل (الجوز) من أغنى المكسرات بالعناصر الغذائية، وتناوله بانتظام (بكميات معتدلة) يحدث تغييرات إيجابية ملحوظة في الجسم:



1- يحسن صحة القلب

عين الجمل غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على:

تقليل الكوليسترول الضار (LDL)

خفض الالتهابات

تحسين مرونة الأوعية الدموية

ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.



2- يعزز صحة الدماغ

يحتوي على مضادات أكسدة ودهون صحية تدعم التركيز والذاكرة، ولهذا يرتبط شكله بصحة المخ. بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يساهم في تقليل خطر التدهور المعرفي.

3- يساعد في التحكم بالوزن

رغم سعراته المرتفعة، إلا أن الدهون الصحية والبروتين والألياف تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في تناول وجبات إضافية.



4- يقوي المناعة

بفضل احتوائه على فيتامين E والزنك ومضادات الأكسدة، يساهم في دعم جهاز المناعة .





5- يحسن صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة فيه تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

6- قد يساعد على النوم

يحتوي على الميلاتونين والمغنيسيوم، ما قد يساعد في تحسين جودة النوم.

الكمية المناسبة يوميًا

حفنة صغيرة (حوالي 5–7 حبات) تكفي للحصول على الفوائد دون زيادة في السعرات.



تحذير مهم

يمنع على من لديهم حساسية من المكسرات.

يجب تناوله بكميات معتدلة لتجنب زيادة الوزن.