قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة

خرق الهدنة وتجدد النزيف| غزة تدفع الثمن شهداء يوميا.. وخبير: اتساع فجوة تؤثر إنسانيا وسياسيا
خرق الهدنة وتجدد النزيف| غزة تدفع الثمن شهداء يوميا.. وخبير: اتساع فجوة تؤثر إنسانيا وسياسيا
ياسمين القصاص

في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، تتكاثر الأسئلة حول جدوى التفاهمات المعلنة وقدرتها على إرساء استقرار حقيقي على الأرض، فالاتفاقات التي يفترض أن تشكل إطارا لوقف إطلاق النار تبدو، في ضوء التطورات الميدانية، أقرب إلى ترتيبات هشة تفتقر إلى الضمانات الكافية وآليات الرقابة الفاعلة.

وبين النصوص الموقعة والوقائع اليومية، تتسع فجوة تلقي بظلالها على البعد الإنساني والسياسي على حد سواء، وتضع الأطراف المعنية أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها بمقتضيات القانون الدولي وروح التهدئة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن الخروقات الإسرائيلية المستمرة في القطاع تطرح تساؤلا جوهريا حول طبيعة الاتفاق القائم. 

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما يجري على الأرض يوحي بأننا لا أمام وقف إطلاق النار مستقر بقدر ما نحن أمام صيغة لإدارة العدوان بإيقاع مختلف، واستمرار سقوط الشهداء منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ، وبلوغ عددهم مئات الضحايا، يعكس هشاشة التفاهمات وغياب آليات رقابة ملزمة. 

وأشار أبو لحية، إلى أن  التمدد الميداني فيما يعرف بالخط الأصفر، والتحكم في كميات المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، وفرض قيود على دخول مستلزمات طبية واحتياجات حيوية للمستشفيات، كلها إجراءات تضغط على البعد الإنساني وتحوله إلى ورقة سياسية. 

واختتم: " إلى جانب ذلك، فإن ما يثار حول التجاوزات التي تحدث في معبر رفح يضيف بعدا قانونيا وأخلاقيا بالغ الخطورة، إذ يفترض في إدارة المعابر خلال النزاعات أن تراعي قواعد القانون الدولي الإنساني وأن تضمن كرامة المدنيين وسرعة إدخال الإغاثة، وأي إخلال بهذه المعايير لا يفاقم المعاناة فحسب، بل ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة قائمة".

والجدير بالذكر، أن استمرار الخروقات وتفاقم القيود الإنسانية، سواء في إدارة الميدان أو في تنظيم حركة المعابر، يهدد بتقويض أي فرصة لبناء تهدئة مستدامة. 

فغياب الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وافتقاد آليات رقابة ملزمة وشفافة، لا ينعكس فقط على الواقع الإنساني، بل يقوض الثقة السياسية التي تعد أساس أي اتفاق ناجح. 

ومن ثم، فإن أي مسار جاد نحو الاستقرار يقتضي إعادة الاعتبار لحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات دون استغلال سياسي، وترسيخ قواعد واضحة تحكم السلوك الميداني بعيدا عن منطق إدارة الصراع بإيقاع متغير.

غزة شهداء غزة فلسطين الاحتلال المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

احذر المخاطر.. كيف يؤثر الأكل قبل النوم على التركيز والذاكرة؟

أرشيفية

ماجد سعد: تطور البنية التحتية والموانئ ساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر

أرشيفية

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتخطى 51 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد