المدير العام للهلال السوداني: من الصعب انتقال چان كلود للأهلي .. لهذا السبب
طائرة مُسيّرة للاحتلال تُسقط 4 شهداء شمال قطاع غزة في استهداف خيمة نازحين غربي الفالوجا
تعرّف على غيابات الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
«المندوه»: معتمد جمال مستمر معنا في قيادة الزمالك.. ونعمل على احتواء أزمة محمد عواد
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 15-2-2026
حسام المندوه: بصدد الحصول على أرض بديلة ونحاول إيجاد موارد مالية لنادي الزمالك
«الجماهير زعلانة»| بشير التابعي: مجلس «لبيب».. الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك
حكم عمل الرجال في تخصصات الطب لأمراض النساء .. دار الإفتاء ترد
بحضور مصطفى بكري.. «القودة» تطوي 4 سنوات من الثأر بين «آل موسى» و«آل مسلم» في الترامسة بقنا|شاهد
بتقدير من منير فخري لرئيس الوفد .. انتهاء الخلاف بين «البدوى» و«عبدالنور»
مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية
كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة
أخبار العالم

طائرة مُسيّرة للاحتلال تُسقط 4 شهداء شمال قطاع غزة في استهداف خيمة نازحين غربي الفالوجا

محمد على

استُشهد أربعة أشخاص جراء استهداف طائرة مُسيَّرة للاحتلال مجموعةً من الفلسطينيين، إضافة إلى خيمة تؤوي نازحين غربي منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل مسلحين اثنين في شمال قطاع غزة، شرقي ما يُعرف بـ«الخط الأصفر».

وزعم الجيش الإسرائيلي: «تم رصد مسلحين بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة»، لافتًا إلى أن قوات «لواء القتال الشمالي»، بقيادة الفرقة 98، تواصل عملياتها لتدمير البنية التحتية تحت الأرض في شمال قطاع غزة، وذلك «وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار» في غزة.

وأوضح أنه «خلال عملية نُفِّذت في وقتٍ سابق من يوم السبت، رصدت طائرات الجيش الإسرائيلي عددًا من المسلحين الذين خرجوا، على ما يبدو، من بنيةٍ تحت الأرض في المنطقة، ودخلوا أسفل أنقاض مبنى شرق الخط الأصفر، بالقرب من القوات».

وتابع: «بمجرد رصدهم، هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي المبنى، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، ويُعتقد أنه تم القضاء على آخرين في الهجوم، فيما تواصل القوات تمشيط المنطقة لتحديد مكان أي عناصر متبقّين والقضاء عليهم».

استشهاد 4 منطقة نازحين الفلسطينيين غزة الفالوجا الجيش الإسرائيلي

