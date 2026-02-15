طائرة مُسيّرة للاحتلال تُسقط 4 شهداء شمال قطاع غزة في استهداف خيمة نازحين غربي الفالوجا

استُشهد أربعة أشخاص جراء استهداف طائرة مُسيَّرة للاحتلال مجموعةً من الفلسطينيين، إضافة إلى خيمة تؤوي نازحين غربي منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل مسلحين اثنين في شمال قطاع غزة، شرقي ما يُعرف بـ«الخط الأصفر».

وزعم الجيش الإسرائيلي: «تم رصد مسلحين بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة»، لافتًا إلى أن قوات «لواء القتال الشمالي»، بقيادة الفرقة 98، تواصل عملياتها لتدمير البنية التحتية تحت الأرض في شمال قطاع غزة، وذلك «وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار» في غزة.

وأوضح أنه «خلال عملية نُفِّذت في وقتٍ سابق من يوم السبت، رصدت طائرات الجيش الإسرائيلي عددًا من المسلحين الذين خرجوا، على ما يبدو، من بنيةٍ تحت الأرض في المنطقة، ودخلوا أسفل أنقاض مبنى شرق الخط الأصفر، بالقرب من القوات».

وتابع: «بمجرد رصدهم، هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي المبنى، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، ويُعتقد أنه تم القضاء على آخرين في الهجوم، فيما تواصل القوات تمشيط المنطقة لتحديد مكان أي عناصر متبقّين والقضاء عليهم».