اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 15-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر أعلى سعر دولار، ثباتا، داخل الجهاز المصرفي مع بدء تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-2-2026.
 

مواعيد عمل البنوك

تبدأ البنوك المصرية عملها، صباح اليوم؛ بعد انتهاء الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي بقرار من البنك المركزي المصري.

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-12-2024

آخر تحديث لأعلى سعر

سجل آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بسعر مرتفع

وتضمن أكبر سعر دولار مسجل في عددا من البنوك الخاصة منها مصرف أبو ظبي الإسلامي وميد بنك.

استقرار مستمر

يستمر استقرار سعر الدولار داخل البنوك المصرية دون أي تغيير بالتزامن مع بدء العمل في البنوك اعتبارا من اليوم الأحد.

 

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

الدولار ثابت

واستمر ثبات سعر الدولار على مدار 3 أيام متصلة داخل السوق الرسمية من دون تغيير.

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء آخر سعر سجله الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنوك “ الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية”.

الدولار

بلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.73 جنيه للشراء و 46.83 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبو ظبي التجاري".

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.76 جنيه للشراء و 46.86 جنيه للبيع في بنوك  " العقاري المصري العربي".

الدولار يتراجع

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ  سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، المصرف المتحد، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، المصري الخليجي".

سعر الدولار

أعلى سعر 

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي وميد بنك

ووصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنك سايب.

انطلاق مؤتمر الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام

يستضيف البنك المركزي المصري، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، مؤتمر للتمويل المستدام بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام».

ومن المقرر أن يشارك بفعاليات المؤتمر عدد من كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

خفض الفائدة

وأعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية بما يساوي 1% في أول اجتماع لها خلال العام الجاري.

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-12-2024

وقالت اللجنة، في قرارها إن خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية يرجع إلى ارتفاع تعافي معدلات النمو الاقتصادي المدعومة بالأوضاع العالمية المواتية نسبيا وإن كان التعافي ما يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصاديات الكبرى.

وأضاف تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، أنه برغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذر تحسبا لاي مخاطر صعودية. 

وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية؛ ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة.

